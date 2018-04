Itissalat Al Maghrib consolide son contrÃ´le du capital de l’ONATEL du Burkina Faso

Itissalat Al Maghrib, la première sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communications au Maroc, a consolidĂ© le contrĂ´le du capital de l’Office national des tĂ©lĂ©communications du Burkina Faso (ONATEL) Ă travers une transaction rĂ©alisĂ©e sous forme d’achetĂ©/vendu avec l’Etat burkinabĂ©, a appris mercredi APA auprès de la Bourse rĂ©gionale des valeurs mobilières (BRVM).Au niveau de la BRVM, l’achetĂ©/vendu est une transaction comportant un achat et une vente exĂ©cutĂ©s simultanĂ©ment sur une mĂŞme valeur pour une mĂŞme quantitĂ© de titres, Ă une mĂŞme date et Ă un mĂŞme cours, pour le compte de donneurs d’ordres qui ont demandĂ© Ă une ou plusieurs sociĂ©tĂ© de gestion et d’intermĂ©diation (SGI) d’enregistrer sur leur rĂ©pertoire la transaction Ă conclure entre eux.

Il faut prĂ©ciser qu’il n’y a pas d’ordres prĂ©sentĂ©s au marchĂ©.

C’est ainsi que la sociĂ©tĂ© Itissalat Al Maghrib qui dĂ©tenait dĂ©jĂ 51% du capital de l’ONATEL a acquis 3.400.000 autres actions de cette entreprise burkinabĂ© au cours unitaire de 8.000 FCFA (environ 12 dollars), soit un montant total dĂ©boursĂ© de 27,200 milliards FCFA (environ 40,800 millions de dollars). Ce qui lui permet de contrĂ´ler dĂ©sormais 61% du capital de la sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©phonie burkinabĂ©.