J.O Tokyo 2020 : tous les 12 athlètes camerounais éliminés

Le dernier espoir Joseph Emilienne Essombe Tiako a elle aussi été battue dans sa discipline la lutte. La porte étendard de la Cameroon olympic team s’est inclinée dans la catégorie des -53 kg contre la japonaise M. Mukaida.

Les débâcles aux Jeux olympiques se suivent et se ressemblent pour le Cameroun. Comme en 2012, 2016 le Cameroun passe à nouveau à côté des différents podiums. Trois éditions nulles et vierges pour le pays de Françoise Mbango, double médaillée d’or (2004 et 2008) au triple saut féminin.

La team Cameroon à Tokyo, maigre de 12 athlètes n’a pas pu créer la surprise espérée. Tous ont été éliminés dès les premières étapes de la compétition. Y compris les deux grands espoirs, Vanessa Mballa Atangana et Joseph Emilienne Essombe Tiako, championnes d’Afrique en Judo et lutte.

Ce 5 août 2021, Joseph Emilienne Essombe Tiako était encore la seule camerounaise en course. Elle s’est malheureusement fait laminer 10-0 en 8e de finale par la japonaise M. Mukaida dans la catégorie des – 53kg.

L’heure du bilan a donc sonné. Les premiers éléments à réviser peuvent être la qualité (approximative) de la formation de nos athlètes, et les vicissitudes du mouvement sportif national en crise, du fait notamment du non renouvellement des organes dirigeants des fédérations depuis 2016. Ce qui a le don d’alimenter les querelles entre dirigeants et athlètes.

L’actuel ministre des Sports et de l’éducation physique, Pr Narcisse Mouelle Kombi, s’était engagé à assainir la maison après la tenue de ces Jeux olympiques. L’heure a donc peut-être sonné !