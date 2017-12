Japon: feu vert confirmÃ© pour le redÃ©marrage de deux rÃ©acteurs nuclÃ©aires de Tepco

L’autoritĂ© japonaise de rĂ©gulation nuclĂ©aire a annoncĂ© mercredi avoir donnĂ© son feu vert dĂ©finitif Ă Tepco pour redĂ©marrer deux de ses rĂ©acteurs au Japon, une première pour cet opĂ©rateur Ă©nergĂ©tique depuis la catastrophe de Fukushima, dont il est considĂ©rĂ© comme responsable.

Cette approbation, intervenant Ă l’issue de plusieurs semaines d’audiences publiques, vient confirmer un aval prĂ©liminaire de la mĂŞme autoritĂ© dĂ©but octobre.

Elle revient à décréter que les deux réacteurs en question remplissent les nouvelles normes nationales de sûreté nucléaire, renforcées depuis le désastre en 2011 de la centrale atomique de Fukushima Daiichi (nord-est), qui était opérée par Tepco, le plus grave accident nucléaire au monde depuis Tchernobyl en 1986.

DotĂ©es d’une forte capacitĂ© de 1.356 mĂ©gawatts chacune, les deux tranches concernĂ©es par ce feu vert sont situĂ©es sur une autre centrale nuclĂ©aire de Tepco, Ă Kashiwazaki-Kariwa (BIEN Kashiwazaki), dans la prĂ©fecture de Niigata (nord-ouest).

Ces deux rĂ©acteurs Ă eau bouillante (REB ou BWR en anglais) sont du mĂŞme type que ceux de Fukushima Daiichi, et c’est aussi la première fois que des rĂ©acteurs de cette catĂ©gorie sont autorisĂ©s Ă redĂ©marrer dans le pays depuis 2011.

Cependant le redémarrage des tranches 6 et 7 de Kashiwazaki-Kariwa devrait encore prendre des années, car Tepco doit encore obtenir le consentement des autorités locales.

Or le gouverneur de la préfecture de Niigata, Ryuichi Yoneyama, élu en 2016 pour un mandat de quatre ans, est connu pour avoir des réserves quant au redémarrage de cette centrale nucléaire, la plus puissante du pays avec 7 réacteurs au total et jouxtant la mer du Japon.

Tepco va poursuivre ses actions d’information auprès des riverains de la centrale pour rĂ©pondre Ă leurs inquiĂ©tudes, a dĂ©clarĂ© mardi un porte-parole du groupe Ă l’AFP.

La centrale de Kashiwazaki-Kariwa a été totalement arrêtée après avoir été endommagée par un séisme dans la région de Niigata en 2007. Son redémarrage a ensuite été reporté en raison de son besoin de mise en conformité avec les nouvelles exigences de sûreté nucléaire après 2011.

Actuellement, seulement 5 réacteurs sont en service au Japon, tous de types à eau pressurisée (REP ou PWR), sur un parc de 54 unités avant la catastrophe de Fukushima.

Celle-ci a Ă©tĂ© provoquĂ©e Ă l’origine par un puissant sĂ©isme sous-marin, suivi d’un tsunami dĂ©vastateur ayant coupĂ© l’alimentation du système de refroidissement de la centrale, entraĂ®nant la fusion du coeur de trois de ses rĂ©acteurs, avec des rejets radioactifs Ă la clĂ©.

Du fait des nouvelles normes de sĂ©curitĂ© gonflant considĂ©rablement les coĂ»ts pour les relancer, 14 rĂ©acteurs nuclĂ©aires japonais sont dĂ©sormais vouĂ©s Ă ĂŞtre dĂ©finitivement mis hors service, après la dĂ©cision la semaine dernière de l’opĂ©rateur Kansai Electric Power de ne pas solliciter la prolongation en 2019 de deux rĂ©acteurs vieillissants de sa centrale de Oi, dans la rĂ©gion de Fukui (ouest).