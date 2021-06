Marie-Thérèse Abena Ondoa dénonce les abus et violences sur les filles

Marie-Thérèse Abena Ondoa, la ministre camerounaise de la Promotion de la femme et de la famille était face à la presse ce mercredi 23 juin 2021. Répondant aux questions des journalistes, une semaine après qu’une sextape ait défrayé la chronique, elle a vivement exhorté les chefs de familles, les parents, et les communautés à redoubler de vigilance dans l’encadrement de leurs enfants, en leur inculquant des valeurs morales et éthiques, le culte du travail et de l’effort.

Marie-Thérèse Abena Ondoa a profité pour rappeler que l’exploitation sexuelle des jeunes et des enfants, ainsi que tous les cas d’abus et de violence faits à leur encontre constituent des atteintes graves à leurs droits fondamentaux sont proclamés par le préambule de notre loi fondamentale et contenus dans les instruments juridiques de protection des droits de l’enfant ratifié dans notre pays.