Quelques heures aprĂšs son arrivĂ©e au Mali, de retour d’un exil de 6 ans au SĂ©nĂ©gal, l’ancien prĂ©sident malien Amadou Toumani TourĂ© (ATT), s’est dit sensible Ă la mobilisation qui lui a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e‘’Je mesure toute la dimension du dĂ©part et surtout celui du retour », a dit ATT, citĂ© par les mĂ©dias publics locaux.Â

L’avion prĂ©sidentiel transportant ATT s’est immobilisĂ© sur le tarmac de l’aĂ©roport de Bamako Ă 11 heures 35 minutes locales Gmt. Mais il n’a pu sortir de l’avion que plus d’une heure aprĂšs Ă cause de la foule et de la mauvaise organisation de l’accueil.

VĂȘtu d’un boubou blanc, le sourire aux lĂšvres il est accompagnĂ© de sa famille : sa femme et ses enfants.

Pour des raisons de sĂ©curitĂ© ATT n’a pas pu saluer les centaines de personnes qui se sont dĂ©placĂ©es pour l’accueillir

Il s’est immĂ©diatement engouffrĂ© dans un vĂ©hicule en direction du centre-ville.

‘’Aujourd’hui je suis arrivĂ© Ă Bamako. J’ai traversĂ© les rives. J’ai vu mes frĂšres et sƓurs. J’ai vu une grande partie de la population de Bamako dans la rue », a dit ATT.

ATT gardant son sens Ă©ternel de l’humour a ironisĂ© : ‘’je suis venu Ă peu prĂšs Ă la mĂȘme heure. J’avais quittĂ© e le Mali vers 23 heures 35 mn et j’ai dĂ©barquĂ© Ă l’aĂ©roport Ă 11 heures 35 mm. Cela Ă©galement, c’est la part du symbole. »

ATT a aussi remerciĂ© le prĂ©sident Macky Sall et le peuple SĂ©nĂ©galais pour l’hospitalitĂ© qui lui a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e durant son sĂ©jour a Dakar.