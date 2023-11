« Je suis entrain d’apprendre » justifie Rigobert Song

Face à la presse ce 07 novembre 2023, le sélectionneur manager des Lions indomptables a présenté la liste des 24 joueurs qui vont prendre part aux éliminatoires du Mondial 2026.

Les 17 et 21 novembre, le Cameroun affrontera respectivement l’île Maurice et la Libye. Il s’agit de qualifications pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Pour ces rencontres, le sélectionneur manager des Lions indomptables vient de publier la liste des 24 joueurs retenus.

Il a par exemple décidé de conserver le même trio pour les goals que lors du dernier regroupement de l’équipe. André Onana, Fabrice Ondoua et Devis Epassy. Même si le choix des deux derniers risques de faire polémique en raison de leur manque de rythme dans le jeu. Le sélectionneur a justifié ses choix par le fait qu’ils ont une certaine expérience et qu’ils connaissent bien l’environnement. Il préfère ainsi miser sur la continuité.

Quant au retour de joueurs comme Georges Nkoudou, Rigobert Song met en avant le temps de jeu qu’il a en club car pour l’entraîneur, à ce poste contrairement à celui des gardiens, la compétitivité en jambe compte pour beaucoup. Son côté agressif et efficace avec la formation de Damak FC en Arabie Saoudite pourrait aider l »équipe qui souffre d’un manque d’efficacité. A noter également le retour d’Yvan Neyou, actuellement en cure de jouvence dans le championnat espagnol de deuxième division avec CD Leganès, qui pourrait apporter plus de fluidité au niveau du milieu de terrain.

Pour ce qui peut être considéré comme surprises ; c’est la sélection pour la première fois de Leon Bell Bell (27ans et arrière gauche au FC Magdeburg en deuxième division allemande) Junior Tchamadeu (19ans et latéral droit à Stoke City en deuxième division anglaise) et Faris Pemi Moumbagna (23 ans et avant-centre à FK Bodø/Glimt en Novège).

La liste des 24 joueurs qui affronteront l’île Maurice le vendredi 17 novembre à 20h00 au stade Japoma de Douala.