« Je suis très confiant sur la forme de mes joueurs » (coach burkinabé)

L’entraineur des Etalons locaux du Burkina Faso, Drissa TraorĂ© dit Saboteur a dĂ©clarĂ© lundi Ă Agadir qu’il a confiance Ă son Ă©quipe qui affronte mardi soir les Palancas Negras d’Angola, en match d’ouverture du CHAN dans le groupe D.

« Je ne peux pas prĂ©dire ce qui va se passer mais si c’est la confiance, on l’a. On ne va pas trop parler mais nous savons que les  joueurs sont très dĂ©terminĂ©s et je suis très confiant par rapport Ă la forme de mes joueurs », a dĂ©clarĂ© l’entraineur des Etalons locaux.

« Si nous avons Ă©tĂ© battre le Ghana Ă domicile, notre ambition est dĂ©jĂ affichĂ©e », a-t-il dit, ajoutant que « l’homme propose et Dieu dispose ».

Saboteur dit implorer Dieu pour « qu’il continue de nous aider et nous allons travailler Ă cela. Actuellement j’ai confiance Ă ces jeunes gens-là ».

Les Etalons locaux affrontent pour le premier match de la poule B les Palancas Negras d’Angola mardi Ă Â 16h30mn UTC pendant que les Lions indomptables du Cameroun seront aux prises avec les Diables rouges locaux du Congo.

Le CHAN Maroc 2018 se déroule du 13 janvier au 4 février.