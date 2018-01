Jebel Irhoud, « berceau de l’humanité » classé patrimoine national marocain

Le site de Jebel Irhoud, devenu le nouveau « berceau de l’humanité » depuis la dĂ©couverte de restes d’Homo sapiens de 300.000 ans considĂ©rĂ©s comme les plus vieux du monde, a Ă©tĂ© classĂ© patrimoine national par les autoritĂ©s marocaines.

La dĂ©cision de prĂ©servation a Ă©tĂ© publiĂ©e dans l’Ă©dition de janvier du Bulletin officiel marocain.

« Le classement d’un site d’une telle ampleur est très important pour sa prĂ©servation », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Abdelouahed Ben-Ncer, professeur Ă l’Institut marocain d’archĂ©ologie et co-auteur des recherches archĂ©ologiques.

« C’est un atout pour les chercheurs », a-t-il ajoutĂ© en prĂ©cisant que le classement instaurait notamment une « zone tampon » autour du site fouillĂ© par une Ă©quipe d’archĂ©ologues co-conduite par l’anthropologue français Jean-Jacques Hublin.

Le site d’environ trois hectares se trouve dans une zone montagneuse de la rĂ©gion de Safi (ouest, Ă 400 km au sud de Rabat) oĂą sont exploitĂ©es des mines de barytine, une pierre utilisĂ©e dans l’industrie pĂ©trolière.

Les autoritĂ©s marocaines ont aussi lancĂ© une Ă©tude de mise en valeur, prĂ©voyant notamment l’installation de clĂ´tures aux normes et des amĂ©nagements pour une meilleure accessibilitĂ©, selon le Pr Ben-Ncer.

« Protection et mise en valeur sont des Ă©tapes indispensables en vue d’un classement au Patrimoine mondial de l’Humanité » par l’Unesco, a-t-il expliquĂ©.

Le nom de Jebel Irhoud est devenu mondialement cĂ©lèbre en juin quand les professeurs Ben-Ncer et Hublin ont publiĂ© leurs travaux sur la datation de restes humains vieux de 300.000 ans, soit « l’Homo sapiens le plus vieux jamais trouvĂ© en Afrique ou ailleurs ».

Les hommes de Jebel Irhoud ont ainsi dĂ©trĂ´nĂ© Omo I et Omo II, dĂ©couverts Ă Omo Kibish en Ethiopie et datĂ©s autour de 195.000 ans. Leur dĂ©couverte a mis Ă mal l’idĂ©e d’une Ă©volution humaine linĂ©aire issue d’Afrique de l’Est et d’un « jardin d’Eden Ă©thiopien »: l’homme d’aujourd’hui serait plutĂ´t le fruit de groupes dispersĂ©s dans toute l’Afrique.

Elle questionne aussi la reprĂ©sentation de l’Ă©volution de l’Homme se rĂ©sumant Ă un singe qui se redresse et devient un bipède humain, estiment les archĂ©ologues de Jebel Irhoud.