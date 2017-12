La police israĂ©lienne a annoncĂ© samedi avoir arrĂŞte trois touristes turcs après un « incident » ayant suivi les prières du vendredi sur l’esplanade des MosquĂ©es Ă JĂ©rusalem-Est.

Le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld, a indiquĂ© Ă l’AFP que les trois ressortissants turcs avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s pour leur implication « dans un incident dans la vieille ville de JĂ©rusalem après les prières hebdomadaires (musulmanes) sur le mont du Temple », nom donnĂ© par les juifs Ă l’esplanade des MosquĂ©es.

Une vidĂ©o circulant sur les rĂ©seaux sociaux montre une Ă©chauffourĂ©e entre un groupe d’hommes portant des chemises rouges ornĂ©es du drapeau turc et la police israĂ©lienne, dans la vieille ville.

Selon le porte-parole de la police israélienne, les trois hommes seront déférés dans la journée devant un tribunal.

L’agence de presse Ă©tatique turque Anadolu a de son cĂ´tĂ© indiquĂ© que deux des trois hommes, possĂ©dant la double nationalitĂ© turque et belge, avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s pour « agression et rĂ©sistance Ă la police israĂ©lienne » alors que le troisième est accusĂ© de « troubles Ă l’ordre public et manifestation illĂ©gale ».

La Turquie a fermement condamnĂ© la reconnaissance par le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, le 6 dĂ©cembre. Depuis, une vive tension règne Ă JĂ©rusalem, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupĂ©e, oĂą 11 Palestiniens ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans des violences et lors de protestations.

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan avait qualifiĂ© le 10 dĂ©cembre IsraĂ«l d' »Etat terroriste » qui « tue des enfants », ajoutant qu’il lutterait « par tous les moyens » contre la reconnaissance par les Etats-Unis de JĂ©rusalem comme capitale de l’Etat hĂ©breu.

La Turquie et IsraĂ«l ont normalisĂ© leurs relations l’annĂ©e dernière, après une grave crise diplomatique dĂ©clenchĂ©e par un raid israĂ©lien contre un navire d’une ONG turque se dirigeant vers la bande de Gaza en 2010.

Les deux parties ont intensifiĂ© leur coopĂ©ration, notamment dans le domaine de l’Ă©nergie, mais M. Erdogan, dĂ©fenseur de la cause palestinienne, continue de critiquer rĂ©gulièrement la politique israĂ©lienne.