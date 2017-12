JÃ©rusalem: la station de train prÃ¨s du mur des Lamentations portera le nom de Trump

IsraĂ«l va donner le nom de Donald Trump Ă la station de train qu’il entend construire près du mur des Lamentations, haut lieu du judaĂŻsme situĂ© dans la Vieille ville Ă JĂ©rusalem-Est annexĂ©e, a dĂ©cidĂ© le ministre des Transports.

Le ministre, IsraĂ«l Katz, a dĂ©cidĂ© mardi d’adopter les recommandations d’un comitĂ© visant Ă prolonger jusque dans le quartier juif de la Vieille ville la future ligne Ă grande vitesse entre Tel-Aviv et JĂ©rusalem, et Ă Ă©tablir une station Ă quelques dizaines de mètres du mur des Lamentations, ont indiquĂ© ses services dans un communiquĂ© consultĂ© mercredi par l’AFP.

Cet arrĂŞt s’appellera « Donald John Trump », a dĂ©cidĂ© le ministre, « en raison de sa dĂ©cision historique et courageuse de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme la capitale de l’Etat d’IsraĂ«l et de sa contribution au renforcement du statut de JĂ©rusalem comme capitale du peuple juif et de l’Etat d’IsraĂ«l ».

M. Trump a dĂ©cidĂ© le 6 dĂ©cembre de rompre unilatĂ©ralement avec des dĂ©cennies de diplomatie amĂ©ricaine et internationale, et de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

Cette décision a provoqué une large réprobation internationale et des violences qui ont causé la mort de douze Palestiniens dans les Territoires. Elle a en revanche été saluée comme « historique » par presque toute la classe politique israélienne.

Les Palestiniens revendiquent JĂ©rusalem-Est, annexĂ©e et occupĂ©e par IsraĂ«l, comme la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. IsraĂ«l proclame tout JĂ©rusalem sa capitale « indivisible ». Pour l’ONU, le statut de JĂ©rusalem, l’une des questions les plus Ă©pineuses du conflit, doit ĂŞtre rĂ©glĂ© par la nĂ©gociation entre IsraĂ©liens et Palestiniens.

Le mur des Lamentations est situĂ© dans le quartier juif de la Vieille ville, directement en contrebas de l’esplanade des MosquĂ©es. L’esplanade est le troisième lieu saint de l’islam, et le site le plus sacrĂ© pour les juifs, qui le rĂ©vèrent sous le nom de Mont du Temple.

La nouvelle ligne de train doit relier les deux principales villes du pays en moins d’une demi-heure en 2018.

Le coĂ»t de la ligne de 56 kilomètres, qui desservira la ville de Modiin et l’aĂ©roport Ben Gourion, est estimĂ© Ă 7 milliards de shekels (1,69 milliard d’euros), selon le ministère.