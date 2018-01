Jeunes sans-papiers: la justice s’en mêle, Trump scandalisé

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a dĂ©noncĂ© mercredi un système judiciaire « injuste » après la dĂ©cision d’un juge de Californie de bloquer temporairement l’abrogation d’un programme permettant Ă des jeunes sans-papiers de travailler et Ă©tudier aux Etats-Unis.

Le juge William Alsup de San Francisco a ordonnĂ© mardi au gouvernement de remettre en application intĂ©gralement ce programme sur l’ensemble du territoire amĂ©ricain en attendant un jugement final ou une nouvelle dĂ©cision.

« Nous jugeons cette dĂ©cision scandaleuse », a indiquĂ© Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump, soulignant qu’elle Ă©tait intervenue le jour mĂŞme d’une rĂ©union Ă la Maison Blanche en prĂ©sence des Ă©lus des deux partis sur le sort des jeunes bĂ©nĂ©ficiaires de ce programme, connus sous le nom de « Dreamers » (RĂŞveurs).

« Notre système judiciaire est injuste et ne fonctionne plus », a de son cĂ´tĂ© lancĂ© M. Trump dans un tweet, dĂ©plorant que ses adversaires se tournent toujours vers le 9e circuit, dans l’ouest des Etats-Unis, et gagnent « presque systĂ©matiquement » avant que la dĂ©cision ne soit remise en cause par des juridictions supĂ©rieures.

Dans sa dĂ©cision de 49 pages, le juge estime fondĂ©e sur « une base juridique dĂ©fectueuse » l’opinion du ministère de la Justice selon laquelle le programme, mis en place par Barack Obama, Ă©tait illĂ©gal.

Les bénéficiaires de ce programme appelé Daca (Deferred Action for Childhood Arrival) peuvent donc à nouveau déposer leurs demandes et le gouvernement devra faire savoir avec « des avis publics acceptables » que le programme revient en application.

Le juge Ă©tait saisi notamment par la prĂ©sidente de l’UniversitĂ© de Californie Janet Napolitano, ex-secrĂ©taire Ă la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure Ă l’Ă©poque de l’adoption du programme, sous la prĂ©sidence du prĂ©dĂ©cesseur de M. Trump, le dĂ©mocrate Barack Obama.

En septembre, le prĂ©sident amĂ©ricain avait abrogĂ© ce programme, crĂ©Ă© en 2012 et qui a permis Ă 690.000 jeunes, entrĂ©s illĂ©galement aux Etats-Unis alors qu’ils Ă©taient enfants, de travailler et d’Ă©tudier en toute lĂ©galitĂ© en les protĂ©geant de l’expulsion.

Mais il avait retardĂ© l’application de sa dĂ©cision jusqu’en mars pour donner au Congrès le temps de trouver une « solution permanente » pour cette population.

– ‘Une loi d’amour’ –

Mardi durant la rĂ©union Ă la Maison Blanche Ă laquelle –fait inhabituel– les journalistes ont pu assister pendant près d’une heure, M. Trump a appelĂ© les Ă©lus Ă trouver un compromis sur la rĂ©gularisation des Dreamers et l’immigration.

Il s’est Ă©galement dit ouvert Ă une rĂ©forme plus vaste de la lĂ©gislation sur l’immigration, qui concernerait quelque 11 millions d’autres immigrĂ©s vivant dans la clandestinitĂ©, Ă condition que les dĂ©mocrates acceptent un renforcement de la sĂ©curitĂ© aux frontières, y compris la construction controversĂ©e d’un mur Ă la frontière avec le Mexique.

« Cela devrait ĂŞtre une loi d’amour », a-t-il lancĂ© Ă propos du compromis en nĂ©gociation sur les Dreamers. « Mais cela doit aussi ĂŞtre une loi qui nous permette de sĂ©curiser notre frontière », a-t-il ajoutĂ© en appelant les lĂ©gislateurs à « mettre le pays avant le parti » pour parvenir rapidement Ă une solution.

« Nous avons besoin d’un mur », a martelĂ© M. Trump, rĂ©clamant de nouveau la fin de ce qu’il appelle « l’immigration en chaĂ®ne » (rapprochement familial) et la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes.

« J’aimerais ajouter le mot +mĂ©rite+ Ă toute loi qui serait prĂ©sentĂ©e. Je peux vous dire que c’est ce que veulent les AmĂ©ricains », a-t-il lancĂ©.

Durant sa campagne en 2016 pour l’Ă©lection prĂ©sidentielle, M. Trump insistait surtout sur la sĂ©curitĂ© aux frontières et la lutte contre l’immigration et nombre de ses partisans rejetaient toute perspective de lĂ©galisation pour les millions de clandestins.