Jeux du Commonwealth: des athlÃ¨tes camerounais disparaissent

Huit athlètes camerounais participant aux Jeux du Commonwealth Ă Gold Coast (Australie) ont disparu, a annoncĂ© mercredi la dĂ©lĂ©gation qui craint une dĂ©fection pour ne pas rentrer au Cameroun oĂą l’armĂ©e et des sĂ©paratistes anglophones s’affrontent depuis plusieurs mois.

Trois haltĂ©rophiles Olivier Matam Matam, Arcangeline Fouodji et Petit Minkoumba, ainsi que les boxeurs Christian Ndzie Tsoye et Simplice Fotsala ont disparu depuis mardi et auraient pris la fuite, a indiquĂ© Ă l’AFP l’attachĂ© de presse de la dĂ©lĂ©gation Simon Molombe, prĂ©cisant que la police australienne avait Ă©tĂ© informĂ©e.

« Nous n’avons aucune idĂ©e d’oĂą ils se trouvent. Nous n’avions aucune raison de craindre qu’une telle chose n’arrive », a dĂ©clarĂ© Simon Molombe, qui a ensuite rĂ©vĂ©lĂ© plus tard que les noms de trois autres boxeurs avaient Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă la liste des disparus.

« Leurs coĂ©quipiers nous ont dit qu’ils Ă©taient partis, a-t-il ajoutĂ©. Nous prions pour que cela n’arrive plus et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela n’arrive plus ».

Les organisateurs australiens des Jeux du Commonwealth, compĂ©tition sportive regroupant Ă l’origine les meilleurs athlètes de l’ex-empire britannique, ont appelĂ© les athlètes Ă respecter les lois.

« On aimerait qu’ils se fassent plaisir tout en respectant la loi », a dĂ©clarĂ© le patron du comitĂ© organisateur Peter Beattie. « Et ceci concerne les sportifs camerounais et tous les autres ».

Lors des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, plus de 100 athlètes de nationalitĂ©s diverses Ă©taient restĂ©s en Australie après l’expiration de leur visa.

« C’est important de se souvenir que ces athlètes sont invitĂ©s en Australie pour l’heure, ils peuvent voyager librement durant la durĂ©e de leur visa, a prĂ©cisĂ© David Greenberg l’un des patrons des Jeux du Commonwealth. « Mais c’est Ă©videmment un sujet que suivi de très près par la dĂ©lĂ©gation camerounaise ».