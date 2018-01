Jiri Drahos, académicien anti-Zeman, candidat à la présidence tchèque

Jiri Drahos, un universitaire centriste et pro-europĂ©en aux allures posĂ©es, arrivĂ© au second tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle tchèque semble ĂŞtre tout le contraire de Milos Zeman, le prĂ©sident sortant pro-russe connu pour la provocation, l’alcool et le langage frivole.

Ex-patron de l’AcadĂ©mie des Sciences, M. Drahos, 68 ans, qui a obtenu au premier tour 26,59% des voix, pourrait battre le chef de l’Etat sortant, de cinq ans son aĂ®nĂ©, au second tour prĂ©vu les 26 et 27 janvier, grâce aux reports de voix. M. Zeman, lui, a obtenu 38,89% des voix.

Candidat préféré des intellectuels et des grandes villes, cet homme à lunettes et aux cheveux blancs séduit par son élégance et ses manières délicates.

« L’ancrage euro-atlantique de la RĂ©publique tchèque sera l’un des principaux thèmes de ma campagne, dans les quinze jours Ă venir », souligne-t-il.

Selon lui, le chef de l’Etat devrait « unir la sociĂ©tĂ© et non la diviser comme le fait l’actuel prĂ©sident », « apporter de la culture sur la scène politique et oeuvrer pour l’orientation pro-occidentale du pays ».

Toujours selon M. Drahos, la « dĂ©cence n’est pas une faiblesse ».

– DiffĂ©rence abyssale –

La diffĂ©rence avec le langage souvent impertinent de l’actuel locataire du Château de Prague ne peut pas ĂŞtre plus abyssale.

« J’ai arrĂŞtĂ© de fumer Ă 13 ans », confie-t-il lors d’un dĂ©bat prĂ©-Ă©lectoral, en allusion mal voilĂ©e au prĂ©sident sortant qui est amateur de cigarettes et d’alcools forts et souffre d’une neuropathie diabĂ©tique aux pieds, ce qui l’oblige Ă marcher avec une canne.

Jiri Drahos passe les premières années de sa vie à Jablunkov, petite ville située non loin des frontières polonaise et slovaque, dans le nord-est du pays.

Il suit des cours de piano et de trompette, mais apprend aussi Ă travailler dur Ă la ferme de son oncle.

« A 11 ans, j’ai dĂ©jĂ fauchĂ© avec une faux », se rappelle-t-il ajoutant qu’il remuait aussi le fumier et le foin sec.

« Et je suis probablement l’unique candidat Ă la prĂ©sidence Ă savoir comment tuer un lapin », affirme-t-il.

Drahos s’installe Ă Prague pour Ă©tudier la chimie physique Ă l’UniversitĂ© de chimie et de technologie (VSCHT).

Après avoir rejoint Ă 24 ans l’AcadĂ©mie des Sciences, il refuse d’adhĂ©rer au parti communiste et de collaborer avec la police secrète StB et se voit confinĂ© Ă un poste de chercheur ordinaire.

Il est cependant autorisĂ© en 1985, Ă l’Ă©poque de la « perestroĂŻka », Ă faire un stage d’un an Ă Hanovre en Allemagne, grâce Ă une bourse accordĂ©e par la Fondation Alexander von Humboldt.

« Ma femme et mes enfants ont dû rester à Prague, en otage », a-t-il raconté.

– RĂ´le plus actif au sein de l’UE –

Sa carrière prend un nouvel Ă©lan après le renversement fin 1989 du rĂ©gime totalitaire dans l’ex-TchĂ©coslovaquie, lors de la « RĂ©volution de velours ».

Il devient professeur, puis vice-prĂ©sident de l’AcadĂ©mie des Sciences et finalement son chef, entre 2009 et 2017.

« Ma carrière Ă l’AcadĂ©mie m’a appris Ă respecter les faits et Ă promettre seulement ce que je suis vraiment capable de faire. Et puis, bien sĂ»r, l’endurance », explique-t-il.

« Grâce au poste de chef de l’AcadĂ©mie, j’ai dĂ©jĂ eu pas mal d’entretiens avec les hommes politiques », rappelle M. Drahos, rĂ©agissant Ă des reproches de ses adversaires Ă©pinglant son manque d’expĂ©rience politique.

Ferme partisan de l’appartenance de la RĂ©publique tchèque Ă l’UE et Ă l’Otan, Jiri Drahos souhaite que son pays joue un « rĂ´le plus actif au sein de l’UE ». Il se dit cependant opposĂ© aux quotas obligatoires de rĂ©partition de migrants au sein de l’Union.

MariĂ© depuis 1974 Ă Eva, bibliothĂ©caire, et père de deux filles, Jiri Drahos est passionnĂ© de musique: il joue du piano en duo avec son frère, puis il s’adonne au rock dans un groupe qu’il dĂ©laisse pour rejoindre un chĹ“ur de chambre, l’annĂ©e de son mariage.

« Ma femme et moi, nous aimons beaucoup l’opĂ©ra. Mais j’Ă©coute aussi Eric Clapton, John Mayall, les Beatles et les Rolling Stones », confie-t-il.

La randonnĂ©e pĂ©destre et le ski de fond figurent aussi parmi les violons d’Ingres du candidat Ă la prĂ©sidence tchèque, qui parle anglais, allemand, russe et polonais.