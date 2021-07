JO-Tokyo : Maroc représenté par 48 athlètes dans 18 disciplines

Le Maroc sera représenté aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, prévus du 23 juillet au 8 août, par 48 athlètes dans 18 disciplines, annonce mercredi le Comité national olympique marocain (CNOM).Ainsi, l’athlétisme s’est accaparé la part du lion de cette liste avec 15 athlètes (13 messieurs, 2 dames). Quant à l’Aviron, il sera représenté par Fraincart Sarah (Avrion-Skiff), alors que sept pugilistes (4 messieurs, 3 dames) disputeront les compétitions de boxe.

Dans le Canoë Kayak, Jodar Célia et Soudi Mathis (Canoë Slalom) seront de la partie, tandis que le Cyclisme, l’Escrime, le Golf et l’Haltérophilie seront défendus respectivement par El Kouraji Mohceine (Cyclisme sur route), El Kord Hossam (Escrime épée), Maha Haddioui et Moum Abderrahime (-73 Kg).

Le Judo sera représenté par Asmaa Niang (-70 Kg) et Iraoui Soumiya (-52 Kg), alors que Sadini Ibtissam (-61 Kg) disputera les compétitions du Karaté.

La Lutte, le Surf, le Tir sportif et le Triathlon, seront représentés, quant à eux, respectivement par Ayt Okrame Zied (Lutte gréco-romaine -77 Kg), Boukhiame Ramzi, Marirhi Ibtissam (Tir Skeet) et Essadiqi Mehdi.

Monteront leurs chevaux pour le compte des sports équestres Ouddar Abdelkebir (Saut d’Obstacles), Ali Al Ahrach (Saut d’obstacles), Samy Colman (Saut d’obstacles), Boukaa El Ghali (Saut d’obstacles) et Yassine Rahmouni (Dressage).

La Natation sera défendue par Boutouil Samy (100m nage libre) et Khiyara Lina (200m nage libre), tandis que Taekwondo sera représenté par El Bouchti Oumaima (-49 Kg), Laaraj Nada (-57 Kg) et Mahboubi Achraf (-80 Kg). Enfin, le Beach Volley sera représenté par El Graoui Zouhir et Abicha Mohamed.

Le Maroc a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1960 où il avait remporté sa première médaille d’argent par feu Abdeslam Radi au Marathon.

Les athlètes marocains ont remporté un total de vingt-trois médailles, dix-neuf en athlétisme et quatre en boxe. Le champion d’athlétisme Hicham El Guerrouj avec deux médailles d’or et une d’argent, et Saïd Aouita avec une d’or et une d’argent, sont les deux multiples médaillés du Maroc.