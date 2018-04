Johnny Hallyday : la bataille de l’hÃ©ritage

Rappel des principales Ă©tapes de la bataille judiciaire et mĂ©diatique autour de l’hĂ©ritage de Johnny Hallyday, qui oppose depuis fĂ©vrier sa veuve Laeticia Ă ses aĂ®nĂ©s, Laura et David, et sur laquelle le tribunal de Nanterre a rendu une première dĂ©cision vendredi.

Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday – mort le 5 dĂ©cembre Ă 74 ans – reprĂ©senterait plusieurs dizaines de millions d’euros.

– Testament contestĂ© –

Le 12 fĂ©vrier, Laura Smet, 34 ans, et son demi-frère David Hallyday, 51 ans, dĂ©posent un recours sur le fond devant la justice française pour contester les modalitĂ©s de succession de leur père, rĂ©digĂ©es en Californie. Ils estiment que son testament les « dĂ©shĂ©rite », ce qui est interdit en droit français, et demandent « que la succession soit soumise aux règles de dĂ©volution lĂ©gales » en France.

Laeticia exprime son « Ă©cĹ“urement de l’irruption mĂ©diatique » autour de la succession.

Le 16, Laura affirme via ses avocats que « la vĂ©ritĂ© des chiffres sera bientĂ´t Ă©tablie par la justice ». Des documents, produits la veille par RTL et Le Point, avaient fait Ă©tat de donations du chanteur Ă ses deux aĂ®nĂ©s, ainsi que d’un versement mensuel Ă sa fille aĂ®nĂ©e, raison pour laquelle il les aurait Ă©cartĂ©s de son hĂ©ritage.

Le lendemain, Laura et David intentent une action en référé pour obtenir le gel du patrimoine de leur père.

– Les soutiens se mobilisent –

Eddy Mitchell, parrain de Laura, lui apporte son soutien, ne comprenant pas « que l’on puisse dĂ©shĂ©riter ses enfants ». Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Brigitte Bardot ou Hugues Aufray abondent dans ce sens.

Du cĂ´tĂ© de Laeticia, Jean Reno – parrain de Jade, 13 ans, une des deux filles adoptĂ©es par Johnny et Laeticia Hallyday avec Joy, 9 ans – dĂ©fend celle « qui a partagĂ© (sa) vie pendant 23 ans et fut Ă ses cĂ´tĂ©s jusqu’aux tous derniers moments ».

Laeticia est aussi soutenue par la chef étoilée Hélène Darroze, marraine de Joy, Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny, ou le cinéaste Claude Lelouch.

– Les mères s’en mĂŞlent –

Sylvie Vartan, mère de David, dĂ©clare qu’elle ne pensait pas son ex-mari capable d’avoir pu « renier son sang et son histoire » et dĂ©shĂ©riter « de son plein grĂ© » ses deux aĂ®nĂ©s.

Nathalie Baye juge que Laura, sa fille, et David « sont niĂ©s dans leur filiation artistique ». « Johnny aimait ses enfants, David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aĂ®nĂ©s Ă©taient les bĂŞtes noires de leur belle-mère », dit-elle.

Laeticia riposte le 11 avril dans une longue interview au Point: « On me vole mon deuil. On me roue de coups ».

– Gel d’une partie du patrimoine –

Le 13 avril, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en rĂ©fĂ©rĂ©, ordonne le gel d’une partie des biens immobiliers de Johnny Hallyday et la mise sous sĂ©questre de tous ses droits artistiques.

Dans la mĂŞme dĂ©cision, le tribunal refuse en revanche d’accorder Ă Laura et David le droit de regard qu’ils rĂ©clamaient sur l’album posthume de leur père, son 51e, dont la sortie est prĂ©vue cette annĂ©e.