Joseph Wirba demande la libération des leaders de l’Ambazonie arrêtés au Nigeria

Le député de Jakiri qualifie cette arrestation d’attaque contre le peuple du Southern Cameroon.

L’honorable Joseph Wirba s’est exprimé sur l’arrestation des leaders sécessionnistes le 5 janvier dernier à Abuja au Nigeria. Dans un communiqué de presse publié ce 11 janvier 2018, celui-ci condamne fermement l’interpellation et la détention, des 10 leaders arrêtés au Nigeria.

Joseph Wirba demande aux ressortissants des deux régions anglophones du Cameroun de se lever, et de lutter contre un fléau en cours dans leur zone, à savoir les « attaques systématiques » contre le peuple.

« L’enlèvement du camarade Sisiku Ayuk Tabe et de neuf autres dans un hĂ´tel Ă Abuja au Nigeria, par des hommes armĂ©s « inconnus » le 5 janvier 2018, dĂ©tenus au secret depuis plusieurs jours et sans aucune dĂ©claration officielle des gouvernements nigĂ©rian ou camerounais est inacceptable. Il s’agit de quelque chose de grave pour les gens du Southern Cameroun. Nous devrions, en tant que peuple, nous unir pour combattre ces attaques systĂ©matiques contre notre peuple, quel que soit notre position … ne vous y trompez pas! Nous ne devons pas nous croiser les bras et continuer Ă regarder nos droits piĂ©tinĂ©s », a-t-il dĂ©clarĂ© dans ledit communiquĂ©.

L’honorable Wirba s’indigne également des conditions précaires dans lesquelles les populations camerounaises réfugiées au Nigeria se trouvent, depuis qu’elles ont fui les zones d’affrontements dans la région du Sud-ouest.

« Les rĂ©fugiĂ©s, d’après mes recherches, vivent dans des conditions très dĂ©plorables et inhumaines. Cela devient un Ă©norme problème, surtout pour les femmes – dont certaines sont enceintes – et les jeunes enfants. Ce modus operandi des oppresseurs n’est pas nouveau pour ceux qui se battent depuis des annĂ©es pour restaurer la dignitĂ© des personnes marginalisĂ©es du Southern Cameroun« , a affirmĂ© le dĂ©putĂ©.

Le député Wirba a, au final, demandé aux gouvernements camerounais et nigérian de donner les motifs de ces arrestations, ou alors de les libérer sans conditions.