Joueur africain de l’année : qui de Salah ou de Mané sera sacré ?

Le 26e trophĂ©e du Joueur africain de l’annĂ©e 2017 sera attribue ce jeudi soir Ă Accra, au Ghana, Ă l’occasion du gala des CAF Awards, cĂ©rĂ©monie au cours de laquelle la confĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) honorera d’autres acteurs du ballon rond continental.Trois footballeurs Ă©tablis en Europe se disputent cette prestigieuse rĂ©compense : Le Gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et les deux feu-follets de Liverpool (Angleterre), Sadio ManĂ© (SĂ©nĂ©gal) et Mohamed Salah (Egypte).

Auteur de performances moins abouties, l’attaquant gabonais, tenant du trophĂ©e, semble en retrait cette annĂ©e. La « finale » devrait se jouer entre les deux « Reds ».

MĂȘme s’il n’est pas aussi prolifique que son coĂ©quipier de club, ManĂ© reste l’un des piliers de Liverpool et des « Lions » du SĂ©nĂ©gal. Sa belle saison a propulsĂ© le feu-follet sĂ©nĂ©galais Ă la 23e place au Ballon d’or.

DĂ©cisif avec la sĂ©lection nationale Ă©gyptienne qu’il a contribuĂ©e Ă qualifier Ă la Coupe du monde 2018, aprĂšs 28 ans d’absence, Mohamed Salah brille Ă©galement de mille feux avec Liverpool avec qui il a dĂ©jĂ rĂ©ussi 23 rĂ©alisations en 29 apparitions cette saison.

RĂ©cent vainqueur du TrophĂ©e BBC de meilleur footballeur africain et du trophĂ©e du footballeur arabe de l’annĂ©e, il semble avoir pris de l’avance sur la concurrence pour succĂ©der au palmarĂšs Ă l’AlgĂ©rien Riyad Mahrez.

Malgré la proximité du derby de Mersey, contre Everton, vendredi, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a consenti à laisser ses deux pépites assister à la cérémonie de remise du trophée. « Par respect », a-t-il justifié.

« Nous dormons dans un hĂŽtel, ils (Salah et ManĂ©, Ndlr) dorment dans un avion, c’est toute la diffĂ©rence. Nous devons leur montrer le respect », a confiĂ© Ă Bbc Klopp.

Par ailleurs, la CAF va également récompenser acteurs du football continental.

Voici la liste des finalistes des autres catégories :

Joueur africain de l’annĂ©e : Mohamed Salah (Egypte et Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon et Dortmund), Sadio Mane (SĂ©nĂ©gal et Liverpool)

Joueuse de l’annĂ©e : Asisat Oshoala (Nigeria et Dalian Quanjian), Chrestina Kgatlana (Afrique du Sud et UWC Ladies), Gabrielle Aboudi Onguene(Cameroun et CSKA Moscou)

Meilleur jeune de l’annĂ©e : Krepin Diatta (SĂ©nĂ©gal et Sarpsborg), Patson Daka (Zambie et Liefering), Salam Giddou (Mali et Guidars)

EntraĂźneur de l’annĂ©e : Gernot Rohr (Nigeria), Hector Cuper (Egypte), L’Hussein Amoutta (Wydad Athletic Club)

Club de l’annĂ©e : Al Ahly (Egypte), TP Mazembe (RD Congo), Wydad Athletic Club (Maroc)

Equipe nationale de l’annĂ©e : Cameroun, Egypte, Nigeria

Equipe fĂ©minine de l’annĂ©e : Ghana U-20, Nigeria U-20, Afrique du Sud