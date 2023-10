Journée de la femme maritime et portuaire : le PAD est en Espagne

L’évenement se tient depuis le 02 octobre 2023 et court jusqu’au 06.

Selon le port de Douala, une délégation de dames responsables de l’Autorité portuaire nationale (APN), du Port Autonome de Douala (PAD) et du Conseil national des chargeurs du Cameroun prend part depuis hier 2 octobre, et ce jusqu’au 6 octobre prochain à Las Palmas Gran Canaria en Espagne, à la 10ème Journée de la femme maritime et portuaire africaine et espagnole. Madame Pamela Nawang, épouse Chiawa, Conseiller technique N°1 au PAD, conduit la délégation.

Organisée par la « Fundacion Puertos de Las Palmas », en partenariat avec le Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (RFPMP-AOC), l’édition de cette année a pour thème : « Responsabilité sociétale des ports ». L’objectif de la rencontre est non seulement de favoriser le partage des bonnes pratiques qui ont trait à la thématique, mais aussi d‘offrir un cadre pour débattre de questions liées à l’autonomisation des femmes qui travaillent dans les secteurs maritime et portuaire.