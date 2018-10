Journée internationale de la femme rurale: la Cedeao vante ses initiatives

Le Centre de la Cedeao pour le développement du genre (CCDG) a mis en exergue ses initiatives en faveur de l’épanouissement des femmes ouest africaines, à l’occasion de l’édition 2018 de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée ce 15 octobre sous le signe de l’autonomisation.Dans un communiqué reçu lundi à APA, le CCDG dit offrir aux femmes du monde rural de meilleures conditions d’existence, en initiant depuis 2010, le programme d’appui technique et financier aux femmes intervenant dans la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux en Afrique de l’Ouest.

Ce programme a pour « objectif de promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes transformatrices de l’espace Cedeao tout en leur facilitant l’accès aux opportunités économiques ». Il est composé d’un volet Formation et d’un autre volet Financement.

La formation vise à « développer les compétences et les capacités des femmes actives dans la transformation de produits alimentaires et dans l’artisanat pour améliorer la gestion de leurs affaires et la commercialisation de leurs produits ».

En outre, il y a « un accompagnement financier pour les femmes déjà formées ainsi que les membres de leurs organisations grâce à des subventions mises à leur disposition pour l’expansion de leurs entreprises ou affaires ».

Selon le communiqué du CCDG, au niveau mondial, les statistiques démontrent que malgré les progrès réalisés sur un certain nombre de fronts, les inégalités entre les sexes demeurent omniprésentes dans chaque aspect du développement durable. Les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale et la majorité des 43 % des femmes constituant la main-d’œuvre agricole dans les pays en développement.

« Ce sont elles qui cultivent ce que nous mangeons, renforcent les économies et développent la résilience au changement climatique », renseigne le texte, soulignant que ces dernières sont affectées par la pauvreté, l’exclusion et les effets des changements environnementaux et climatiques.

Le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme rurale de cette année est : « Infrastructures durables, accès aux services publics et protection sociale au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles des régions rurales ».