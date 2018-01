Journées commerciales camerounaises en avril 2018 en Chine

Les JournĂ©es Ă©conomiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine (JEICAC) se tiendront en avril 2018 a appris jeudi APA auprès du comitĂ© d’organisation, le mouvement patronal Entreprises Cameroun (ECAM).Le prĂ©sident du mouvement ECAM et prĂ©sident du comitĂ© d’organisation des Protais Ayangma, a expliquĂ© que « les JEICAC sont une initiative privĂ©e, mais l’intĂ©rĂŞt et les enjeux qu’elles charrient sont de portĂ©e nationale.

De ce fait, elles mĂ©ritent l’attention du gouvernement. Car, il s’agit d’aller capter les processus actionnels et dynamiques qui fondent la puissance Ă©conomique de la Chine », insiste-t-il.

Entre autres facilités, les participants ont la possibilité de demander des formules à la carte pour des besoins spécifiques, pour une plus grande visibilité aux JEICAC.

Dans le secteur des industries extractives, des projets d’achat de minerais de fer et de tonnes de bauxite sont prĂ©vus.

Une autre activitĂ© porte sur les projets de montage d’une usine de production des jus naturels et non-naturels et d’une usine de traitement de rĂ©sidus de bois.

D’après les organisateurs, avant ce rendez-vous d’affaires, est prĂ©vue la signature de l’accord de partenariat entre la chambre de Commerce chinoise, Brainpower world network Beijing technology et la chambre d’Agriculture.