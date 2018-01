Julian Assange, « cyber-warrior » énigmatique et controversé

DĂ©fenseur hĂ©roĂŻque des libertĂ©s pour ses fans, mĂ©galomane en mal d’attention pour ses dĂ©tracteurs, Julian Assange a atteint une renommĂ©e mondiale avec WikiLeaks en publiant des documents classĂ©s secret-dĂ©fense qui lui ont valu de devenir la bĂŞte noire des Etats-Unis.

RĂ©fugiĂ© depuis 2012 dans l’ambassade d’Équateur Ă Londres, le fondateur de Wikileaks, âgĂ© de 46 ans, s’est vu octroyer la nationalitĂ© Ă©quatorienne le 12 dĂ©cembre 2017, a annoncĂ© jeudi la cheffe de la diplomatie Ă©quatorienne Maria Fernanda Espinosa.

Cette dernière a prĂ©cisĂ© avoir demandĂ© aux autoritĂ©s britanniques « d’accrĂ©diter M. Assange en tant qu’agent diplomatique », une requĂŞte refusĂ©e par Londres qui a de nouveau affirmĂ© que Julian Assange devait quitter l’ambassade pour se soumettre Ă la justice.

Si la justice suĂ©doise a classĂ© en mai 2017 les accusations de viol qui le concernaient, l’Australien craint toujours d’ĂŞtre arrĂŞtĂ© puis extradĂ© et jugĂ© aux États-Unis pour la publication en 2010 par WikiLeaks de secrets militaires et de documents diplomatiques amĂ©ricains.

La sortie de ces documents avait valu Ă Julian Assange, qui a crĂ©Ă© WikiLeaks en 2006, un statut de paria aux États-Unis, alors que ses dĂ©fenseurs cĂ©lĂ©braient en lui le champion d’un mouvement mondial pour la transparence et la dĂ©mocratie.

Lorsqu’il accède Ă la notoriĂ©tĂ©, Julian Assange est cĂ©lĂ©brĂ© comme un gĂ©nie informatique et un messie libertaire.

Mais rapidement, les critiques l’emportent. Les accusations de viol et d’agressions sexuelles en Suède, qui le poussent Ă trouver refuge dans la reprĂ©sentation Ă©quatorienne Ă Londres le 19 juin 2012, brouillent son image. D’anciens amis et collaborateurs dĂ©crivent un personnage Ă©gocentrique, obsessionnel et paranoĂŻaque.

Dès 2010, le porte-parole de l’organisation, l’Allemand Daniel Domscheit-Berg, prend ses distances et son livre critique nourrira plusieurs films. ChargĂ© de rĂ©diger l’autobiographie d’Assange, Andrew O’Hagan finit lui aussi par jeter l’Ă©ponge avec ce verdict dĂ©finitif: « l’homme qui se targue de dĂ©voiler les secrets de ce monde ne supporte pas les siens ».

– Valet de la Russie ? –

Depuis, l’Ă©toile d’Assange n’a cessĂ© de pâlir. La plupart des grands mĂ©dias qui l’ont soutenu en diffusant ses scoops ont pris leurs distances. Il a changĂ© plusieurs fois d’avocats et s’est fâchĂ© avec son Ă©diteur.

Seul un noyau dur – et quelques cĂ©lĂ©britĂ©s comme Lady Gaga ou Pamela Anderson – est restĂ© fidèle et continue Ă relayer son combat, notamment lorsqu’il s’agit d’apporter son soutien Ă Edward Snowden, l’un des « successeurs » de l’Australien.

Dernièrement, Julian Assange a Ă©tĂ© accusĂ© d’ĂŞtre un valet de la Russie pour son influence sur l’Ă©lection du rĂ©publicain Donald Trump Ă la Maison Blanche. En juillet 2016, WikiLeaks a publiĂ© 20.000 courriels piratĂ©s du Parti dĂ©mocrate, dont certains très prĂ©judiciables Ă la campagne de Hillary Clinton.

Les cinq annĂ©es de rĂ©clusion de Julian Assange dans une chambre modeste de l’ambassade d’Équateur Ă Londres contrastent avec sa vie trĂ©pidante auparavant, lorsqu’il Ă©vitait de dormir plus d’une nuit dans le mĂŞme lit.

L’Australien a Ă©tĂ© ballottĂ© de gauche Ă droite dès sa plus tendre enfance, au grĂ© des amours de sa mère, Christine Ann Assange, une artiste qui s’Ă©tait sĂ©parĂ©e du père de Julian avant mĂŞme sa naissance.

Jusqu’Ă l’âge de 15 ans, il vivra dans plus de trente villes australiennes diffĂ©rentes et frĂ©quentera de nombreuses Ă©coles avant de se poser Ă Melbourne oĂą il Ă©tudiera les mathĂ©matiques, la physique et l’informatique.

Doué, travailleur, il est happé par la communauté des hackers et commence à pirater les sites de la Nasa ou du Pentagone en utilisant le pseudo de « Mendax ».

C’est Ă cette pĂ©riode qu’il a un fils, Daniel, dont il se disputera la garde avec la mère. Lorsqu’il lance WikiLeaks dans le but de « libĂ©rer la presse » et « dĂ©masquer les secrets et abus d’État », il devient, selon l’un de ses biographes, « l’homme le plus dangereux du monde ».