Junior Achievement, une ONG américaine, s’installe en Côte d’Ivoire

Junior Achievement, une ONG américaine spécialisée dans l’éducation financière et l’employabilité des jeunes, a lancé jeudi ses activités en Côte d’Ivoire, pays qui accueillie le 15è bureau africain de l’organisation.« Junior Achievement Côte d’Ivoire entend à travers ses programmes, construire une jeunesse forte, entreprenante et productive, et partant contribuer à l’émergence d’une société performante pour un développement économique et social harmonieux », a dit la présidente de son Conseil d’administration, Muriel Mbow.

L’Ong, dira-t-elle, veut bâtir « une jeunesse confiante en son avenir » et les accompagner en vue de faire d’eux des leaders de demain dans une économie mondiale. Dans cet élan, ses programmes sont axés sur l’esprit d’entrepreneuriat et l’éducation financière.

Quelque 70 millions de jeunes entrent sur le marché mondial de l’emploi par défaut. Junior Achievement les aide en leur donnant des options afin de sécuriser leurs activités. Ses actions leur donnent de comprendre le monde du travail et de décider de ce qu’ils veulent faire de leur avenir.

A travers des programmes, elle offre par ailleurs l’opportunité à des jeunes étudiants d’avoir un aperçu professionnel sur un lieu de travail en passant la journée avec les professionnels dans leur domaine d’intérêt ou via des programmes d’entrepreneuriat.

Ses programmes sont mis en œuvre dans les établissements scolaires et permettent aux étudiants de diriger une entreprise, de la capitalisation à la liquidation, via un programme d’initiation budgétaire qui initie également les enfants dès l’âge de cinq ans à des notions de base sur l’économie.

Doter les jeunes d’un esprit d’entreprise, des connaissances et compétences dont ils ont besoin pour démarrer une entreprise, tel est le leitmotiv de Junior Achievement. La directrice exécutive pour la Côte d’Ivoire, Aïssata Sangaré, veut impliquer le maximum de jeunes dans les activités de l’ONG.

Présent au lancement, le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mamadou Touré, a dit être venu apporter le « soutien du gouvernement à cette action » qui s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat d’autonomiser les jeunes via l’entrepreneuriat.

Junior Achievement mène ses actions grâce à l’appui de partenaires à travers le monde. L’un de ses soutiens est la Fondation Tomorrow, dont la fondatrice Maggie Gu, s’est félicitée pour l’ouverture de ce bureau, situé au sein de l’incubateur national des startups dénommé « Dream Factory ».

Créée en 1919 aux États-Unis, l’organisation célèbre cette année son centenaire. Junior Achievement (JA) est installée dans plus de 100 pays dans le monde dont 15 en Afrique subsaharienne, et forme plus de 10 millions de jeunes à travers le monde chaque année.