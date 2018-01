Justice, économie et sport à la Une de la presse ivoirienne

La presse ivoirienne parue , samedi , affiche un menu diversifiĂ© , allant des faits de justice avec la condamnation du fils de Laurent Gbagbo au sport avec la crise au sein de la FĂ©dĂ©ration ivoirienne de Football (FIF) en passant par l’annexe fiscale 2018 .« Un mois de prison requis contre Michel Gbagbo »,  soulignent L’Inter et Le Temps, quand Lg  Infos qui revient sur cette condamnation prĂ©cise que  le dĂ©libĂ©rĂ© est fixĂ© au  « 26 fĂ©vrier» .

L’annexe fiscale continue quant Ă elle,  à susciter de vives rĂ©actions dans le milieu Ă©conomique. A ce propos, LG Info titre, « le secteur privĂ©  en  colĂšre contre Ouattara».

«Pourquoi on dit non Ă l’annexe fiscale », affiche L’Intelligent d’Abidjan qui cite  Joseph Boguifo, le PrĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration ivoirienne des petites et moyennes entreprises (FIPME).

La tension rĂšgne toujours dans le milieu du football avec la rĂ©vocation d’un des vice-prĂ©sidents. Selon l’Ă©missaire de FIFA  dĂ©pĂȘchĂ© Ă Abidjan, Veron Mosengo-Omba, citĂ© par FraternitĂ© Matin, le quotidien de service public, « il n’y a pas de crise  dans le football ivoirien ».

Le Vice-prĂ©sident « Malick TohĂ© chassĂ©, hier », annonce Soir Info. « Malick TohĂ© , virĂ© », placarde L’Inter.