Justice et fête du Vodoun font la une des médias béninois

Les journaux parus ce jeudi au Bénin reviennent sur la réforme de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et la célébration ce vendredi de la fête du vodoun.La Nation parlant de l’organisation judiciaire au Bénin et titre « Des dispositions pour plus d’efficacité de la Criet ». D’après le journal, dans l’optique de consolider davantage la démocratie et l’Etat de droit, le gouvernement procède à des ajustements ne remettant nullement en cause le bien-fondé de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ni les décisions qu’elle a rendues jusque-là. C’est ainsi que le conseil des ministres a adopté, ce mercredi, le projet de décret portant transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

L’Evènement Précis renchérit « La réforme de la CRIET engagée ». Le journal explique que loin d’être une remise en cause de cette juridiction, le projet de décret vise plutôt à améliorer la procédure suivie devant elle.

Le Matinal ajoute ‘’Changements notables en vue à la Criet ». Le journal mentionne qu’à l’occasion de cette modification, la CRIET se retrouvera ainsi renforcée en offrant aux justiciables déjà jugés par la CRIET, de pourvoir en cassation. Et si la cour suprême leur donne raison, ils auront l’occasion de revenir devant la chambre des appels de la CRIET après adoption et promulgation de la loi modificative.

Fraternité, poursuit « Un double degré de juridiction pour la CRIET », cela au nom de la justice.

Le Potentiel de conclure ‘’Le gouvernement donne du sens aux droits de l’homme ».

La célébration, demain, 10 janvier, de la fête des religions endogènes n’est pas passé inaperçue dans les quotidiens.

La Priorité écrit « Fête nationale du Vodoun, la 27ième édition s’annonce grandiose ». Selon le journal, chaque 10 janvier, des milliers d’adeptes du vodoun se préparent à rendre hommage, à travers, rites et diverses manifestations, au culte endogène. Une manifestation qui a été instituée en 1992 et qui constitue aujourd’hui une véritable attraction au-delà des frontières béninoises.

La Nation titre « Fête du Vodoun, Sous le signe de l’unité retrouvée ». La célébration des religions endogènes, ce vendredi, vise à resserrer les rangs des dignitaires et adeptes. Elle est placée sous le signe de l’unité retrouvée selon le président de la Communauté nationale des cultes vodoun du Bénin.

Le Potentiel ajoute « Couvents et lieux de culte aux couleurs du Vodoun ».