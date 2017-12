Justice militaire de Ouagadougou: Le gÃ©nÃ©ral Gilbert DiendÃ©rÃ© situÃ© officiellement sur les charges contre lui

Le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ©, considĂ©rĂ© comme le cerveau du coup d’Etat manquĂ© de septembre 2015 au Burkina Faso et actuellement incarcĂ©rĂ© Ă la Maison d’arrĂŞt et de correction des armĂ©es (MACA), vient d’ĂŞtre situĂ© officiellement sur les charges retenues contre lui, a-t-on appris samedi, de sources judiciaires.Selon cette source proche du dossier, les charges qui ont Ă©tĂ© retenues contre le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ© sont: «l’infraction Ă la sĂ»retĂ© de l’Etat, meurtre, coups et blessures volontaires, incitation Ă la commission d’actes contraires Ă la discipline militaire, de trahison».

Et de prĂ©ciser que l’accusĂ© et son conseil ont Ă©tĂ© informĂ©s de ces infractions, hier vendredi, au Tribunal militaire de Ouagadougou, par la Chambre de contrĂ´le dudit tribunal.

« Pour ce qui concerne le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ©, chef des putschistes, d’importantes charges ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es», a confirmĂ© l’un des avocats de M. DiendĂ©rĂ©, Me Olivier Yelkouni qui s’est confiĂ© au journal en ligne Burkina 24.

A en croire Me Yelkouni, les charges abandonnĂ©es sont les suivantes: «crimes contre l’humanitĂ©, association de malfaiteurs, actes de terrorisme».

L’avocat a confiĂ© Burkina24 que sur les charges retenues contre son client, certaines ne tiennent pas.

« Nous allons nous concerter avec notre client pour voir la position Ă tenir, s’il faut se pourvoir en cassation ou aller directement devant la juridiction de jugement», a-t-il confiĂ© au confrère.

Le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ©, peu de temps après la fin du putsch perpĂ©trĂ© par le dĂ©funt RĂ©giment de sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle (RSP) le 16 septembre 2015, avait promis d’assumer sa part de responsabilitĂ© dans le Coup d’Etat. Il sĂ©journe depuis dĂ©but octobre 2015, Ă la MACA.

Les enquĂŞtes consĂ©cutives au coup d’Etat manquĂ© ont permis l’arrestation et l’incarcĂ©ration de plusieurs dizaines de personnes. De nos jours, la plupart des inculpĂ©s ont Ă©tĂ© dĂ©finitivement libĂ©rĂ©s ou bĂ©nĂ©ficient de la libertĂ© provisoire.

Parmi eux le gĂ©nĂ©ral Djibrill BassolĂ©, l’autre prĂ©sumĂ© cerveau du putsch manquĂ©, est depuis octobre dernier, assignĂ© Ă rĂ©sidence surveillĂ©e.