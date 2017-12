Justice, politique et rÃ©trospective 2017 se partagent la Une au SÃ©nÃ©gal

Les quotidiens sĂ©nĂ©galais parus jeudi mettent le focus sur le procès des prĂ©sumĂ©s terroristes dont imam Ndao renvoyĂ© au 14 fĂ©vrier 2018, sur le dĂ©bat autour des sommes recouvrĂ©es dans la traque des biens mal acquis, et sur le bilan de l’actualitĂ© 2017.«Report du premier procès sur des affaires liĂ©es au terrorisme au 14 fĂ©vrier-Imam Ndao et Cie jugĂ©s en audience spĂ©ciale continue», titre Sud Quotidien, informant que la dĂ©fense crache sur le dossier du Parquet.

Ce faisant, Me Mouhamadou Moustapha Dieng dĂ©nonce «l’absence d’Ă©galitĂ© des armes entre le Parquet et les avocats de la dĂ©fense». «Je pense que c’Ă©tait un renvoi nĂ©cessaire», affirme Me Assane Dioma Ndiaye.

De son côté, Malick Konté, président du Tribunal rassure : «Toutes les conditions nécessaires à un procès juste et équitable seront réunies».

«Affaires des présumés terroristes au Sénégal : Les effroyables aveux», rapporte Libération.

Le journal souligne que 11 Boko Haram voulaient revenir au Sénégal pour former les futurs combattants dans la forêt de Kédougou (Est).

«Le Burkina a livrĂ© au SĂ©nĂ©gal Abdou Karim MbackĂ© Bao, un membre d’Aqmi. Un professeur de Svt, un Ă©lève en collège, un ingĂ©nieur, des Ă©tudiants…dans le lot des terroristes prĂ©sumĂ©s», renseigne LibĂ©ration.

Selon Le TĂ©moin, «les barbus (sont) renvoyĂ©s Ă Saint-Valentin» après l’ouverture de leur procès hier.

Plongeant dans l’ambiance au tribunal de Dakar, nos confrères notent que «la mobilisation des partisans des mis en cause a Ă©tĂ© plus impressionnantes que lors du procès de Khalifa Sall».

«Imam Ndao et Cie renvoyĂ©s au 14 fĂ©vrier», renchĂ©rit EnQuĂŞte qui consacre sa Une Ă cette polĂ©mique autour sur l’argent de la traque, avec «Mimi-malaise au sommet».

«Recouvrement de 200 milliards par la CREI-Mimi s’emmĂŞle les preuves», titre Walfadjri.

Pendant ce temps, Le Quotidien enquĂŞte sur l’insĂ©curitĂ© alimentaire dans le Nord du SĂ©nĂ©gal et trace «le triangle de la faim» qui a tuĂ© 31 enfants.

L’Observateur fait la rĂ©trospective d’une annĂ©e macabre et note : «2017, une annĂ©e Ă feu et Ă sang».

«Les Ă©vènements les plus meurtriers. Daaka : 22 vies perdues sous les flammes de la spiritualitĂ©. Bettenty : 21 femmes pĂ©rissent dans le naufrage d’une pirogue. KĂ©bĂ©mer : 22 morts dans un accident sur la route du Magal», indique L’Obs.

Nos confrères donnent également les chiffres des sapeurs-pompiers qui font état de 16 250 interventions, 27 100 victimes dont 790 morts.

Pour les incendies, les sapeurs-pompiers ont fait 2 814 interventions et dénombré 175 victimes dont 46 décès.

«Incendies, accident mortels…2017, une annĂ©e effroyable», Ă©crit L’As.