Kabakoo lance un laboratoire d’innovations pour les nouvelles formes d’habitat au Sahel

La plateforme de formation de référence, aide les jeunes Africains à concevoir et à construire des habitats pour demain, en phase avec les écosystèmes locaux.

Kabakoo Academies, la plateforme de formation de référence pour les jeunes Africains, lance la première édition de son laboratoire d’innovations dédié aux nouvelles formes d’architectures au Sahel. Le programme « Construire demain au Sahel » est une formation interdisciplinaire qui s’adresse aux architectes et autres professionnels du bâtiment. Il vise à aider les jeunes professionnels de l’architecture et du bâtiment à concevoir et à construire des habitats pour demain, en phase avec les écosystèmes locaux. Les candidatures pour le programme sont ouvertes jusqu’au 10 avril 2023.

Le programme de Kabakoo s’appuie sur l’approche highdigenous qui met en relation les participants avec des communautés locales et des experts du monde entier pour résoudre de manière collaborative les défis de l’habitat en combinant les connaissances endogènes et les technologies émergentes. Selon Prof Dr Yanick Kemayou, Chief Learning Officer de Kabakoo Academies, « Nous sommes fières de lancer ce programme ambitieux qui permettra aux jeunes professionnels de l’architecture et du bâtiment de concevoir et de construire des habitats pour demain, en phase avec nos écosystèmes ».

Le programme est ouvert à une cohorte de 20 à 30 personnes. Des personnalités reconnues pour leur engagement pour les cultures constructives locales, tels que Mamadou Koné, architecte spécialisé dans les constructions en terre et restaurateur des bâtiments classés “Patrimoine Mondial” de Tombouctou et du pays Dogon, ou encore Armelle Choplin, urbaniste et professeure à l’Université de Genève, interviendront dans cette formation. L’anthropologue et ancien directeur national du patrimoine au ministère de la Culture du Mali, Lassana Cissé, se réjouit de cette initiative : « Ce programme ressuscite en moi l’espoir qu’il y a encore des militants pour la cause des cultures constructives africaines ; et je suis impatient de contribuer aux ateliers”.

La formation inclut des modules tels que « Banco, argile et architectures de terre », « Design Fiction et futurs spéculatifs du bâti au Sahel » ou encore « La XR au service des architectures régénératives ». Les participants vont développer des cas d’usage bien précis qui seront réalisés dans le cadre de chantier-écoles dans la deuxième phase du programme. Au-delà des aspects techniques, le programme comprend également des réflexions collaboratives sur le statut social des matériaux locaux, les implications environnementales et sanitaires de l’architecture et l’exploration des futurs alternatifs des normes et pratiques architecturales au Sahel.

L’Afrique a le taux d’urbanisation le plus élevé au monde, et 7 des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique sont en Afrique. Il est donc urgent de s’inspirer des formes locales de construction pour faire émerger une architecture régénérative, bienveillante avec nos écosystèmes, confortable pour nous et rentables pour nos économies.

À propos de Kabakoo Academies :

Kabakoo est une plateforme de formation innovante qui vise à aider les jeunes Africains à développer les compétences nécessaires pour améliorer leur vie dans un contexte où les emplois formels sont rares. La plateforme a déjà formé plus de 20 000 apprenants à travers l’Afrique de l’Ouest et dispose d’un réseau de plus de 90 mentors dans 17 pays à travers le monde. Une étude d’évaluation randomisée menée par une équipe de recherche de l’Université de Paderborn a montré que les apprenants de Kabakoo ont connu une croissance de revenus de 45%. Le laboratoire d’innovations sur les nouvelles formes d’habitat au Sahel est une initiative importante pour aider à faire face aux défis actuels de la région. Les candidatures pour le programme « Construire demain au Sahel » sont ouvertes jusqu’au 10 avril 2023 et peuvent être soumises sur le site web de Kabakoo Academies. Ce programme unique est une occasion pour les professionnels de l’architecture et de la construction de contribuer à l’émergence d’une architecture régénérative, bienveillante avec les écosystèmes locaux, confortable pour les populations locales et rentable pour les économies de la région.