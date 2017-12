Kaboul: au moins 41 morts dans un attentat anti-chiites revendiquÃ© par l’EI

Au moins 41 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et 84 blessĂ©es dans un attentat revendiquĂ© par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) contre un centre culturel chiite jeudi Ă Kaboul, oĂą les attaques se multiplient, a indiquĂ© le ministère de l’IntĂ©rieur.

« Le centre (visé) reçoit un soutien de l’Iran et est l’un des principaux centres chiites à Kaboul », a déclaré le groupe EI dans un communiqué de son agence de propagande Amaq.

L’attentat, dans lequel les talibans ont rapidement proclamĂ© n’ĂŞtre pour rien, a aussi frappĂ© l’Afghan voice agency, un mĂ©dia situĂ© Ă proximitĂ©.

« La cible de l’attaque Ă©tait le centre culturel Tabayan. Une cĂ©rĂ©monie s’y tenait Ă l’occasion du 38e anniversaire de l’invasion soviĂ©tique en Afghanistan quand une explosion s’est produite », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le porte-parole adjoint du ministère de l’IntĂ©rieur, Nasrat Rahimi.

Cette explosion a Ă©tĂ© suivie de deux autres, de moindre importance, qui n’ont pas fait de victimes, a-t-il ajoutĂ©.

Le porte-parole du ministère de la SantĂ© Waheed Majroh a fait Ă©tat de 41 morts, dont quatre femmes et deux enfants. Huit femmes figuraient Ă©galement parmi les 84 blessĂ©s, dont la plupart « souffrent de brĂ»lures », les autres Ă©tant des hommes, a-t-il ajoutĂ© lors d’une confĂ©rence de presse.

Nasrat Rahimi avait auparavant mentionnĂ© un bilan de quarante morts et trente blessĂ©s, observant toutefois qu’il pouvait « encore monter ».

– Des femmes et des enfants –

Cet attentat est le plus sanglant depuis celui ayant visĂ© une mosquĂ©e chiite en octobre dernier, qui avait fait 56 morts et 55 blessĂ©s. Une action Ă©galement revendiquĂ©e par l’EI.

« Nous Ă©tions dans le hall, au second rang, quand l’explosion s’est produite derrière nous. (…) Après cela, il y a eu du feu et de la fumĂ©e dans la salle », a racontĂ© Mohammad Hasan Rezayee, un Ă©tudiant, lui-mĂŞme brĂ»lĂ© au visage et aux mains.

« C’Ă©tait le chaos. Tout le monde hurlait et pleurait. Les gens Ă©taient paniquĂ©s. Les gens demandaient de l’aide », a-t-il poursuivi, ajoutant que des femmes et des enfants faisaient partie des victimes.

Des photos postĂ©es sur la page Facebook de l’Afghan voice agency, voisine, montrent la cour de ce mĂ©dia constellĂ©e de dĂ©bris avec une demi-douzaine de corps alignĂ©s par terre, l’un d’entre eux en sang.

Sabir Nasib, le directeur de l’hĂ´pital Istiqlal, a indiquĂ© Ă une tĂ©lĂ©vision locale que 18 blessĂ©s avaient Ă©tĂ© emmenĂ©s dans son Ă©tablissement. « Cinq d’entre eux sont dans un Ă©tat critique et nos mĂ©decins essaient de leur sauver la vie », a-t-il observĂ©.

Dans cet hĂ´pital, des dizaines de victimes, presque tous des Hazaras, l’unique ethnie chiite d’Afghanistan, pleuraient leurs proches, se frappant le visage, a constatĂ© l’AFP. Certains se roulaient Ă terre, s’arrachant les cheveux. D’autres hurlaient contre le gouvernement, incapable selon eux des les protĂ©ger.

« Les terroristes ont encore une fois commis des crimes contre l’humanitĂ© en attaquant des mosquĂ©es, des lieux saints et des centres culturels. Leurs crimes sont impardonnables », a estimĂ© le prĂ©sident afghan Ashraf Ghani dans un communiquĂ©.

Une commission enquĂŞtera sur « de possibles nĂ©gligences de policiers » qui « ont pu permettre aux terroriste d’attaquer le centre », a dĂ©clarĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Najib Danish lors d’un point presse, durant lequel il a indiquĂ© que « les organisateurs n’avaient pas informé » les autoritĂ©s de l’Ă©vĂ©nement.

– ‘Attaque haineuse’ –

Les forces amĂ©ricaines en Afghanistan ont de leur cĂ´tĂ© condamnĂ© une « attaque haineuse ». « Les avancĂ©es culturelles et la libertĂ© de parole ne seront pas empĂŞchĂ©es », a assurĂ© le porte-parole de l’opĂ©ration Resolute support, le lieutenant colonel Kone Faulkner, sur Twitter.

Cet attentat est le dernier en date Ă Kaboul oĂą les attaques sanglantes se succèdent, faisant de la capitale l’un des endroits les plus dangereux du pays. Le 31 mai, un camion piĂ©gĂ© y avait tuĂ© 150 personnes et blessĂ© environ 400 autres.

L’EI, qui a revendiquĂ© l’attentat de lundi contre une antenne des services de renseignement de la capitale, multiplie ses attaques en Afghanistan, notamment contre la minoritĂ© chiite Ă Kaboul.

Les talibans ont également accru leur harcèlement contre les forces de sécurité.