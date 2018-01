Kaboul sous haute tension aprÃ¨s l’attaque d’une acadÃ©mie militaire

Au moins 11 soldats sont morts dans l’attaque tĂ´t lundi matin de l’AcadĂ©mie militaire d’Afghanistan Ă Kaboul, revendiquĂ©e par le groupe Etat islamique (EI), qui survient dans un contexte de grande tension et d’attentats en sĂ©rie.

Un nouveau bilan fait état de 11 morts et 16 blessés, a indiqué le ministère de la Défense. Le précédent était de 5 morts et 10 blessés.

L’EI et les talibans ont renforcĂ© leurs offensives ces derniers jours, faisant des centaines de morts et blessĂ©s et suscitant consternation et colère chez les habitants.

« Deux kamikazes se sont fait exploser, deux ont Ă©tĂ© tuĂ©s par nos forces et un a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© vivant », a dĂ©clarĂ© l’AFP le porte-parole du ministère, le gĂ©nĂ©ral Dawlat Waziri.

« Les forces afghanes ont saisi un lance-roquette, deux (fusils d’assaut) Kalachnikov et un gilet explosif », a-t-il ajoutĂ©.

L’EI a revendiquĂ© « l’attaque suicide » via un message de son organe de propagande Amaq sur le rĂ©seau Telegram.

Les forces spĂ©ciales ont Ă©tĂ© dĂ©pĂŞchĂ©es sur place et le quartier de l’AcadĂ©mie, une immense enceinte de plus de 40 hectares situĂ©e dans l’ouest de Kaboul, a Ă©tĂ© totalement ceinturĂ© par les forces de l’ordre qui ont dĂ©ployĂ© de nombreux vĂ©hicules militaires et de police.

Cette attaque est la troisième en dix jours Ă peine dans la capitale afghane après celle visant un grand hĂ´tel le 20 janvier et l’explosion d’une ambulance piĂ©gĂ©e samedi au centre-ville.

L’attaque a commencĂ© autour de 05H00 locales (00H30 GMT) par des tirs de roquettes et l’explosion d’un kamikaze, suivis de tirs d’armes automatiques et de RPG (grenades) contre le bataillon installĂ© Ă l’entrĂ©e de la vaste enceinte.

« Les assaillants ont voulu entrer dans le bataillon », a indiqué le général Waziri.

Selon un officier joint par l’AFP Ă l’intĂ©rieur des locaux, il s’agit « du 2e bataillon d’infanterie de la Division 111 de Kaboul », situĂ© en lisière de l’enceinte et chargĂ© de sa protection.

– Vaste complexe –

« Une grosse explosion s’est produite devant l’entrĂ©e, le bataillon a ripostĂ©. Je ne pense pas qu’ils aient pu entrer », a-t-il rapportĂ© peu après le dĂ©but de l’attaque.

L’AcadĂ©mie Marshall Fahim, vaste complexe situĂ© dans l’ouest de Kaboul dans le district de Qargah, forme l’armĂ©e afghane depuis les cadets jusqu’aux officiers d’Ă©tat-major. Elle est considĂ©rĂ©e comme le « Saint-Cyr » d’Afghanistan et Ă©galement surnommĂ©e le « Sandhurst des Sables » – rĂ©fĂ©rences respectives aux cĂ©lèbres Ă©coles militaires de France et du Royaume-Uni.

Elle avait dĂ©jĂ fait l’objet d’une attaque en octobre dernier: quinze jeunes recrues afghanes avaient trouvĂ© la mort dans l’attaque d’un kamikaze qui avait surgi Ă pied et s’Ă©tait jetĂ© contre leur minibus alors qu’elles quittaient les lieux pour rentrer chez elles.

En temps normal, selon un enseignant, « au moins 4.000 personnes s’y trouvent, entre les cadets, les officiers et 300 Ă 500 formateurs » afghans et Ă©trangers.

La France notamment entretient une coopĂ©ration avec l’Ă©cole des officiers.

« Mais ce matin, parce que c’est un jour chĂ´mĂ©, seuls les cadets et les officiers de permanence sont prĂ©sents » a-t-il prĂ©cisĂ©. lui-mĂŞme ne s’y est pas rendu.

La prĂ©sidence afghane avait dĂ©crĂ©tĂ© une journĂ©e chĂ´mĂ©e lundi Ă Kaboul « pour s’occuper des blessĂ©s » après le carnage provoquĂ© samedi dans le centre-ville par une ambulance piĂ©gĂ©e qui a fait plus de 100 morts et 235 blessĂ©s.

L’attentat, revendiquĂ© par les talibans, est l’un des pires Ă Kaboul ces dernières annĂ©es. C’Ă©tait – avant l’attaque de lundi – le troisième d’ampleur en huit jours en Afghanistan après l’attaque de l’hĂ´tel Intercontinental le 20 janvier et celle de l’ONG Save The Children Ă Jalalabad (est) mercredi.

Le niveau d’alerte en vigueur depuis une dizaine de jours reste maximal lundi, selon de multiples sources de sĂ©curitĂ© occidentales qui redoutent de nouvelles attaques.

Les Ă©trangers sont particulièrement visĂ©s par ces menaces ainsi que les lieux qu’ils frĂ©quentent – hĂ´tels, supermarchĂ©s… – et la plupart des ambassades et institutions internationales sont placĂ©es en « lock down » (confinement sans sorties) ou se voient imposer de très fortes restrictions de dĂ©placement.