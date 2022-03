Karl Toko Ekambi : le sauveur des Lions indomptables

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais en France, a inscrit le but qualificatif du Cameroun pour le mondial Qatar 2022 face à l’Algérie ce 29 mars. Un deuxième du genre…

Il l’avait déjà fait contre la Côte d’ivoire en match de poule le 16 novembre 2021. Karl Toko Ekambi inscrit le but victorieux contre les Eléphants. Un but qualificatif pour les barrages des éliminatoires du mondial. Des barrages qui nous ont mis sur le chemin des Fennecs.

Des Algériens qui ont su créer une frayeur dans le camp camerounais avec leur victoire d’un but à zéro au match aller à Douala. Mais c’était sans compter sur Toko Ekambi.

Un Toko présent. Toko décisif. Toko héroïque. Intelligent dans son positionnement, doté d’un sang-froid face au goal et adroit, il a pu surprendre la défense algérienne et inscrire le but qui expédie le Cameroun au Qatar pour la coupe du monde 2022. Un geste à la fois technique et plein d’expérience, qui est partie d’une déviation du ballon de la tête Ngadeu Ngadjui.

Pour la deuxième fois, et toujours en éliminatoire du Mondial qatari, le natif de Paris (né le 14 septembre 1992) sauve le Cameroun et garantit une participation à Qatar 2022.

Or, il y a encore quelques années, on n’attendait pas Toko à ce niveau. Ses débuts avec les Lions en 2015 alors qu’il évoluait encore avec le FC Sochaux était assez timide. En manque de réalisme devant les goals, il peinait à convaincre le staff technique.

Rappeur à ses heures perdues, il est toujours resté combatif et insistant. A force de travail, il obtient en 2018, le Prix Marc Vivien Foé de meilleur joueur africain en France alors qu’il évolue avec le SCO d’Angers puis s’envole vers Villarreal en Espagne.

Une performance qui lui fait gagner des points en sélection nationale, où il sera sacré champion d’Afrique en 2017. Clarence Seedorf, alors entraîneur des Lions, le convoque pour la CAN 2019 en Egypte. Même si le Cameroun est éliminé en huitième de finale, les performances de Toko Ekambi sont loin d’être moyennes.

Et il revient encore en 2022 lors de la Can dans son pays. Avec des prestations XXL, l’actuel meilleur buteur de la Ligue Europa (six buts) sort deuxième meilleur buteur du tournoi avec 5 buts.

Des jambes tout feu tout flamme qui quelques mois plus tard en Algérie allaient une fois de plus faire trembler les filets. Karl Toko Ekambi, encore et toujours