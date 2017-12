Kenya: 36 morts dans la collision d’un bus et d’un camion

Au moins 36 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et 11 blessĂ©es dans la collision d’un bus et d’un camion dimanche sur une route du centre du Kenya, a annoncĂ© la police locale.

« Le bilan des morts est dĂ©sormais de 36 », a indiquĂ© le chef de la police de la VallĂ©e du Rift, Zero Arome, qui avait d’abord Ă©voquĂ© un bilan de trente morts.

L’accident s’est produit Ă 3h00 (00H00 GMT) sur une portion rĂ©putĂ©e dangereuse de l’autoroute Nakuru-Eldoret, oĂą un bus parti de Busia, dans l’ouest du Kenya, est entrĂ© en collision frontale avec un camion qui venait de Nakuru.

Selon la police locale, plus de cent personnes ont trouvé la mort sur ce tronçon de route seulement durant le mois de décembre.

Le chef de la police a prĂ©cisĂ© que les chauffeurs des deux vĂ©hicules figurent parmi les personnes tuĂ©es et qu’un enfant âgĂ© de trois ans a Ă©galement trouvĂ© la mort dans cet accident. Les blessĂ©s ont Ă©tĂ© transportĂ©s Ă l’hĂ´pital de Nakuru.

Un survivant s’exprimant depuis son lit d’hĂ´pital a dĂ©clarĂ© qu’il dormait au moment de l’accident.

« Tout ce que j’ai entendu c’est un bruit Ă©norme et des cris qui venaient de partout », a-t-il dit. « J’Ă©tais assis Ă l’arrière du bus et j’ai Ă©tĂ© secouru quelque temps après car mes jambes Ă©taient bloquĂ©es. C’est par la grâce de Dieu que je suis en vie. J’ai vu de nombreuses personnes mortes et leurs corps mutilĂ©s ».

Environ 3.000 personnes trouvent la mort chaque annĂ©e dans des accidents de la route au Kenya, selon des chiffres officiels, alors que l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) estime que ce nombre atteint en rĂ©alitĂ© 12.000.