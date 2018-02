Kenya: la police arrÃªte un nouveau responsable de l’opposition

Les autoritĂ©s kĂ©nyanes ont arrĂŞtĂ© samedi un nouveau responsable de l’opposition, le troisième depuis l’investiture symbolique comme « prĂ©sident du peuple » de l’opposant Raila Odinga, qui estime que la victoire Ă l’Ă©lection de 2017 lui a Ă©tĂ© volĂ©e, a-t-on appris de sources policières.

Le dĂ©putĂ© George Aladwa a Ă©tĂ© interpellĂ© Ă l’aube par la police Ă son domicile Ă Nairobi, a indiquĂ© Ă l’AFP Charles Owino, porte-parole de la police kĂ©nyane.

Selon M. Owino, le dĂ©putĂ© Aladwa « fait l’objet d’une enquĂŞte » en lien avec une fusillade prĂ©sumĂ©e mercredi au domicile de Kalonzo Musyoka, le colistier de Raila Odinga Ă la prĂ©sidentielle de l’an dernier, et en lien avec la mobilisation de partisans de l’opposition vendredi pour une manifestation qui a dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en affrontement avec la police.

Mais de hauts responsables policiers, sous couvert de l’anonymat, ont indiquĂ© Ă l’AFP que la police lui reproche surtout d’avoir organisĂ© la mobilisation des milliers de personnes qui ont assistĂ© Ă la prestation de serment symbolique de Raila Odinga le 30 janvier dans un parc du centre de Nairobi.

Son arrestation « est liĂ©e Ă la mobilisation des gens qui ont Ă©tĂ© Ă ce rassemblement et on l’accuse aussi d’avoir mobilisĂ© pour des manifestations après les deux autres arrestations », a dĂ©clarĂ© une de ces sources, en rĂ©fĂ©rence Ă l’interpellation mercredi du dĂ©putĂ© d’opposition TJ Kajwang, et celle vendredi de l’opposant Miguna Miguna.

M. Aladwa est de fait le troisième membre de l’opposition arrĂŞtĂ© pour avoir participĂ© Ă l’investiture symbolique de M. Odinga, qui refuse de reconnaĂ®tre la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident Uhuru Kenyatta en 2017, accompagnĂ©e de mois de troubles qui ont fait 92 morts, selon des dĂ©fenseurs des droits de l’homme.

Cette nouvelle arrestation est une des mesures prises par le gouvernement depuis l' »investiture » de M. Odinga, des mesures qui inquiètent la communautĂ© internationale, dont l’ONU, et sont dĂ©noncĂ©es par la sociĂ©tĂ© civile comme un recul des libertĂ©s.

Les trois principales chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision kĂ©nyanes sont ainsi suspendues depuis mardi pour avoir voulu retransmettre la cĂ©rĂ©monie de M. Odinga et les autoritĂ©s ignorent depuis jeudi une dĂ©cision de justice autorisant ces chaĂ®nes – inaccessibles au petit Ă©cran mais qui continuent Ă diffuser sur internet – Ă reprendre l’antenne.

La police ignore, elle, depuis vendredi l’ordre d’un juge ayant ordonnĂ© la libĂ©ration de M. Miguna dans l’attente d’une nouvelle comparution lundi.

M. Odinga a lui aussi essuyĂ© des critiques de la part de la communautĂ© internationale en raison de son « investiture », Ă la suite de laquelle le ministre de l’IntĂ©rieur Fred Matiang’i a qualifiĂ© d' »organisation criminelle » le Mouvement de rĂ©sistance nationale (NRM) lancĂ© par l’opposition pour mettre en oeuvre un programme de dĂ©sobĂ©issance civile, dont cette cĂ©rĂ©monie fait partie.