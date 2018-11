Kenya : le chef du PNUE démissionne après des allégations de voyages « injustifiés »

Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), basé à Nairobi, Erik Solheim a annoncé sa démission qui prendra effet le 22 novembre, à la suite de révélations accablantes selon lesquelles il aurait gaspillé des millions de shillings en frais de voyage inutiles et non prévus par le budget.Un rapport d’audit du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) a exigé que le Norvégien rembourse à l’agence des Nations Unies tous les frais de voyage et les honoraires indus du personnel concerné « non justifiés et tous les coûts supplémentaires supportés par le PNUE en raison de décisions non économiques et inefficientes prises par la direction ».

Le BSCI a noté que trois hauts responsables avaient effectué de nombreux voyages au cours de la période considérée, en dépensant un montant total de 740 893 dollars en frais voyage.

La démission de Solheim intervient à peine 22 mois après qu’il a succédé à Achim Steiner au poste de Directeur exécutif du PNUE.