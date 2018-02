Kenya: un expert du trafic d’ivoire tuÃ© Ã  son domicile

Un expert de rĂ©putation mondiale sur le trafic d’ivoire, qui a Ă©crit de nombreux rapports contribuant Ă la lutte contre le braconnage des Ă©lĂ©phants, a Ă©tĂ© tuĂ© Ă son domicile au Kenya, a annoncĂ© lundi la police.

Esmond Martin, 75 ans, est décédé après avoir été poignardé dimanche soir dans sa maison de Karen, une banlieue chic de Nairobi.

« La police a Ă©tĂ© appelĂ©e parce qu’il y avait une activitĂ© inhabituelle Ă sa maison de Karen, mais quand elle est arrivĂ©e elle n’a rien trouvĂ© parce que la maison Ă©tait fermĂ©e. On a retrouvĂ© plus tard son corps avec des blessures Ă l’arme blanche et nous essayons d’Ă©tablir qui l’a tuĂ© et pourquoi », a dĂ©clarĂ© le chef de la police de Nairobi, Japheth Koome.

« Une enquĂŞte a Ă©tĂ© ouverte, mais aucun suspect n’a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© jusqu’ici », a-t-il ajoutĂ©.

M. Martin, un citoyen amĂ©ricain qui vivait depuis des dĂ©cennies au Kenya, concentrait son attention sur la partie demande du commerce illĂ©gal d’ivoire, Ă©tudiant en particulier le marchĂ© asiatique, en Chine, Ă Hong Kong, au Vietnam et au Laos notamment.

Ses enquĂŞtes ont contribuĂ© Ă la dĂ©cision l’an passĂ© de la Chine de fermer son marchĂ© lĂ©gal de l’ivoire, selon Paula Kahumbu, la directrice de Wildlife Direct, une organisation de protection des animaux.

« Il Ă©tait l’une des personnes les plus importantes s’efforçant de faire la lumière sur le commerce d’ivoire, en s’attaquant aux trafiquants eux-mĂŞmes », a-t-elle dĂ©clarĂ©.

Le braconnage aurait coĂ»tĂ© la vie Ă 110.000 Ă©lĂ©phants sur la dĂ©cennie Ă©coulĂ©e, des organisations criminelles transnationales ayant pris en main le trafic d’ivoire.

Les chiffres les plus rĂ©cents, pour 2016, montrent que le commerce illĂ©gal d’ivoire continue Ă ĂŞtre florissant, avec un nombre record de saisies malgrĂ© un dĂ©clin du braconnage.