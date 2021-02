L’ancien numéro 10 des Lions de la Teranga du Sénégal est satisfait de l’organisation de la 6e édition du Chan. Mais la légende du football africain pense que le pays a encore des efforts à faire pour la CAN 2021. Rencontré lors de la table ronde multimédia organisée le 6 février à Yaoundé par la Confédération africaine de football, Il analyse également le comportement des Lions indomptables lors de ce Chan remporté par le Maroc.

Journal du Cameroun – Vous êtes présent au Cameroun depuis le début du Chan 2020, comment jugez-vous l’organisation de la compétition ?

Khalilou Fadiga – Ça faisait un bon bout de temps qu’on espérait voir le Cameroun être prêt pour ce Chan. Et finalement il a été. Le Chan a été une réussite au Cameroun. Il y a forcément des réajustements des améliorations à faire, le Chan et la CAN ont des similitudes mais aussi énormément de différences au niveau de la logistique et de la mobilité des personnes à l’intérieur du pays. Ce sont des éléments qui j’en suis sûre qui seront améliorés d’ici 2022. Mais en matière d’organisation des compétitions, rien n’est jamais prêt à 100%, il y a toujours des choses à revoir. Je préfère voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide pour dire que le Cameroun est sur la bonne voie pour réussir l’organisation de la CAN 2022.

En ce qui concerne la gestion de la pandémie du Covid-19, je sais que la CAF et le comité local d’organisation feront encore mieux à la Coupe d’Afrique des nations.

Journal du Cameroun – L’équipe du Cameroun, pays organiseur est tombée en demi-finale de Chan en demi-finale, comment l’avez-vous trouvée ?

Khalilou Fadiga – L’équipe du Cameroun s’est préparée dans des conditions difficiles. Mais au fil de la compétition elle est montée en puissance. On a quand même vu l’impact physique avec la plupart des joueurs de cette équipe. Malheureusement ils sont tombés sur plus fort et mieux structurés qu’eux au niveau technique, le Maroc. Il y avait une différence technique entre les deux équipes, ça s’est traduit par le score (4-0).