Khamenei accuse les « ennemis » de l’Iran, Washington augmente la pression sur Téhéran

Le guide suprĂŞme iranien, l’ayatollah Ali Khamenei accusĂ© jeudi les « ennemis » de l’Iran de porter atteinte au rĂ©gime, alors que Washington augmentait la pression sur TĂ©hĂ©ran au sixième jour de manifestations antigouvernementales qui ont dĂ©jĂ fait 21 morts et des centaines d’arrestations.

L’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU Nikki Haley a demandĂ© des « rĂ©unions d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© Ă New York et du Conseil des droits de l’Homme Ă Genève » pour discuter de « la liberté » rĂ©clamĂ©e par le peuple iranien.

Cela faisait dĂ©jĂ plusieurs jours que le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump affichait son soutien aux manifestations, se rĂ©jouissant dans l’un de ses nombreux tweets de l’action des Iraniens contre un rĂ©gime « brutal et corrompu », s’attirant une nouvelle fois les foudres des autoritĂ©s iraniennes.

Au total, 21 personnes -dont neuf dans la nuit de lundi Ă mardi – ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis le dĂ©but le 28 dĂ©cembre Ă Machhad (nord-est) des rassemblements contre les difficultĂ©s Ă©conomiques et le pouvoir, qui se sont rapidement propagĂ©s Ă l’ensemble de l’Iran.

L’ayatollah Khamenei a brisĂ© son silence sur ces « évènements » dont il a accusĂ© « les ennemis (de l’Iran), qui se sont unis en utilisant leurs moyens, leur argent, leurs armes (…) et leurs services de sĂ©curitĂ© pour crĂ©er des problèmes au rĂ©gime islamique ».

Ils n’attendent qu' »une occasion pour s’infiltrer et porter des coups au peuple iranien », a-t-il dit sur la tĂ©lĂ©vision d’Etat, sans Ă©laborer sur ces « ennemis ».

Une position partagĂ©e par une partie de la rue iranienne: « Quand il y a une manifestation, vous pouvez ĂŞtre sĂ»r que d’autres pays en tireront profit et s’en mĂŞleront », a confiĂ© Ă l’AFP Mehdi Rahmani, un ingĂ©nieur de 30 ans.

Un constat qui ne l’empĂŞche pas de comprendre les problèmes Ă©conomiques ayant poussĂ© ses concitoyens Ă descendre dans la rue.

« J’ai rĂ©ussi après beaucoup de temps Ă trouver un travail, mais avec un très bas salaire. Les gens manifestent simplement en raison de leurs problèmes Ă©conomiques, le chĂ´mage des jeunes », poursuit-il.

– 450 arrestations Ă TĂ©hĂ©ran –

Le principal groupe rĂ©formateur, emmenĂ© par l’ex-prĂ©sident Mohammad Khatami, a condamnĂ© les violences et la « profonde duperie » des Etats-Unis qui ont soutenu les manifestations.

« Les fauteurs de troubles ont profitĂ© des rassemblements et des protestations pacifiques pour (…) dĂ©truire les biens publics et insulter les valeurs sacrĂ©es religieuses et nationales », affirme ainsi l’Association des religieux combattants dans un communiquĂ©.

Selon la tĂ©lĂ©vision d’Etat, neuf personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la nuit de lundi Ă mardi dans la province d’Ispahan (centre), dont six manifestants. A Khomeinyshahr, un enfant de 11 ans a Ă©tĂ© tuĂ© et son père blessĂ© par des tirs de manifestants alors qu’ils passaient près d’un rassemblement.

Un membre des Gardiens de la rĂ©volution a par ailleurs Ă©tĂ© tuĂ© par balles Ă Kahriz Sang, ainsi qu’un policier Ă Najafabad.

Si TĂ©hĂ©ran est globalement moins touchĂ©e par les protestations que les villes petites et moyennes, 450 personnes y ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es depuis samedi, a indiquĂ© le sous-prĂ©fet de la capitale Ali-Asghar Nasserbakht Ă l’agence Ilna.

Certains dirigeants ont pointĂ© du doigt le rĂ´le prĂ©sumĂ© de « contre-rĂ©volutionnaires » basĂ©s Ă l’Ă©tranger.

Le gĂ©nĂ©ral Rassoul SanaĂŻrad, l’adjoint politique du chef des puissants Gardiens de la rĂ©volution, a ainsi affirmĂ© que le groupe Moudjahidine du peuple « avait Ă©tĂ© chargĂ© par les Al-Saoud (la dynastie qui règne sur l’Arabie saoudite) et certains pays europĂ©ens de crĂ©er de l’insĂ©curité », selon l’agence Tasnim.

Lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique, le prĂ©sident Hassan Rohani a demandĂ© Ă son homologue français Emmanuel Macron d’agir contre ce « groupe terroriste » basĂ© en France, selon la tĂ©lĂ©vision iranienne.

Le prĂ©sident français a pour sa part dit sa « prĂ©occupation » face « au nombre de victimes liĂ©es aux manifestations » et appelĂ© à « la retenue et Ă l’apaisement », selon la prĂ©sidence française.

D’autre part, les deux dirigeants ont dĂ©cidĂ© de reporter la visite que devait effectuer le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, Ă TĂ©hĂ©ran Ă la fin de la semaine, a prĂ©cisĂ© l’ElysĂ©e..

– Pression amĂ©ricaine –

Depuis le dĂ©but, M. Trump, qui s’en prend rĂ©gulièrement Ă l’Iran, bĂŞte noire de Washington, n’a eu de cesse de saluer les manifestations. Selon lui, les Iraniens ont « faim de nourriture et de liberté » et leurs protestations montrent que « le temps du changement » est venu dans le pays.

« Au lieu de perdre son temps en envoyant des tweets inutiles et insultants, (M. Trump) ferait mieux de s’occuper des problèmes intĂ©rieurs de son pays », a rĂ©agi mardi un porte-parole du ministère iranien des Affaires Ă©trangères, citĂ© par les mĂ©dias.

Washington a Ă©galement demandĂ© Ă l’Iran de lever les restrictions imposĂ©es Ă l’utilisation des rĂ©seaux sociaux Instagram et Telegram.

« Nous ne devons pas ĂŞtre silencieux. Le peuple d’Iran rĂ©clame sa liberté », a dĂ©clarĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine Nikki Haley tout en rĂ©clamant une rĂ©union du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

Les Nations unies ont d’ailleurs par la voix de leur secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Antonio Guterres « regrettĂ© les pertes de vie » lors des manifestations en Iran.

Ces dernières sont les plus importantes depuis le mouvement de 2009 contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad.

Accusant une « petite minorité » de « fauteurs de troubles », M. Rohani a assuré que le gouvernement était déterminé à « régler les problèmes de la population », en particulier le chômage (12% de la population active).

RĂ©Ă©lu en mai, M. Rohani a permis Ă l’Iran de sortir de son isolement avec la levĂ©e de sanctions internationales liĂ©es aux activitĂ©s nuclĂ©aires de TĂ©hĂ©ran, qui avait fait espĂ©rer aux Iraniens une amĂ©lioration de la situation Ă©conomique mais tarde Ă porter ses fruits.