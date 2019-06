Kidnapping de John Fru Ndi : « Les raisons de son enlèvement et sa localisation sont inconnues » [Famille]

Dans un communiqué, la famille demande aux ravisseurs de prendre contact et dit s’inquiéter de état de santé du leader de l’opposition au Cameroun. L’intégralité du communiqué de ce 29 juin 2019.

Communiqué de presse sur l’enlèvement de notre père Ni John Fru Ndi

Cela fait 24 heures que notre père, Ni John Fru Ndi, a été enlevé par des hommes armés dans notre résidence de Ntarinkon et un garde de sécurité a reçu une balle dans la jambe. Les raisons de son enlèvement et sa localisation sont actuellement inconnues. De retour de l’hôpital ce vendredi après-midi, nous sommes inquiets pour sa santé et son bien-être physique.

Nous reconnaissons l’escalade de la crise anglophone au cours des dernières années et l’agitation politique générale que traverse le pays. Notre père a apporté sa contribution désintéressée au bien-être de sa famille, en adoptant des options non violentes et en luttant pour la justice sociale pour tous. Le traitement auquel il est soumis n’est en aucun cas mérité. La solution aux problèmes d’aujourd’hui ne sera jamais trouvée en l’enlevant, c’est pourquoi nous demandons à quiconque le retient de le renvoyer chez lui. Nous avons toujours été ouverts au dialogue, alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous et à le ramener chez lui en toute sécurité.

Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier toutes nos familles, amis, sympathisants, le parti SDF, les autres partis politiques et les militants qui ont manifesté leur soutien et condamné cette action en ces temps difficiles pour la famille.

Nous espérons que notre message, du fond du cœur des enfants et des petits-enfants, atteindra les ravisseurs afin que notre père soit libéré le plus tôt possible.

Nous vous remercions d’avance de votre coopération et que Dieu bénisse nos efforts collectifs.

Pour la famille, Abu Lum Tina Fru Ndi