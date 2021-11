Kigali accueille les présidents de parlement du Commonwealth

Le Rwanda accueillera la 17ème conférence régionale africaine des présidents des parlements du Commonwealth prévue du 24 au 27 novembre, a révélé lundi le président du Parlement rwandais.Organisée sous le thème « Les parlements africains au 21ème siècle », cette conférence se concentrera également sur des sujets tels que le président de séance dans une société en mutation : Stratégies de gestion de la dissidence radicale et du gouvernement minoritaire ; et la pertinence des immunités, pouvoirs et privilèges parlementaires : Expériences des pays.

Selon un communiqué du Parlement rwandais, le Président de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a déclaré : « C’est une grande opportunité pour le Parlement du Rwanda et pour le pays, en général, d’accueillir nos distingués collègues des parlements africains, membres de l’Association parlementaire du Commonwealth ».

« Nous sommes certainement impatients de passer deux jours très productifs, en discutant avec nos homologues africains sur les meilleurs moyens de répondre aux besoins de nos citoyens et de contribuer à la réalisation de leurs aspirations ». a ajouté M. Mukabalisa.

Lundi, douze (12) branches de l’Association parlementaire du Commonwealth (CPA) avaient confirmé leur participation à la 17ème CSPOC. Il s’agit du Botswana, du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, de la Namibie, du Nigeria, du Rwanda, de la Sierra Leone, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie et de l’Ouganda.

En outre, certaines assemblées d’Etat du Nigeria et les assemblées législatives provinciales d’Afrique du Sud participeront à la réunion en qualité d’observateur. Cette réunion intervient à un moment où le continent africain fait face à différents problèmes urgents, notamment l’augmentation de pauvreté, l’insécurité alimentaire, les conflits dans certaines régions qui nuisent au bien-être des populations.

Quelque 282 millions de personnes ont souffert de la faim en Afrique en 2020, soit plus de 23% de la population du continent, selon l’édition 2021 de l’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) publiée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) le 2 juillet 2021. Ce chiffre est à comparer avec ou plus de 250 millions ou 19,1% de la population du continent qui était sous-alimentée en 2019, selon le rapport de 2020.

En outre, le continent dépend des importations de produits pharmaceutiques et de médicaments, d’appareils électroniques et d’autres produits manufacturés, alors qu’il exporte en grande partie des matières premières pour n’en tirer que des revenus moindres.