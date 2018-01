Kim veut produire des ogives en masse mais tend la main Ã  SÃ©oul

Le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un a averti Washington lundi qu’il avait le « bouton nuclĂ©aire » Ă sa portĂ©e, mais a tendu la main Ă SĂ©oul, Ă©voquant une possibilitĂ© de dialogue et de participation aux JO de CorĂ©e du Sud.

Dans son adresse du Nouvel An, le numéro un nord-coréen a conservé une attitude de défi après une année de tensions croissantes provoquées par la multiplication par Pyongyang des tirs de missiles balistiques et son sixième essai nucléaire, son plus puissant à ce jour.

« Nous devons produire en masse des tĂŞtes nuclĂ©aires et des missiles et accĂ©lĂ©rer leur dĂ©ploiement », a dĂ©clarĂ© M. Kim. Il a rĂ©pĂ©tĂ© que le Nord avait atteint son but, accĂ©der au statut d’Etat nuclĂ©aire, et soulignĂ© que ses programmes d’armement Ă©taient de nature dĂ©fensive.

« Nous devons toujours nous tenir prêts à mener des contre-attaques nucléaires immédiates contre les projets ennemis de guerre nucléaire », a-t-il martelé.

Pyongyang soutient avoir besoin d’armes nuclĂ©aires pour se protĂ©ger de l’hostilitĂ© de Washington et cherche Ă mettre au point une tĂŞte nuclĂ©aire capable de frapper le territoire continental des Etats-Unis.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a ripostĂ© aux opĂ©rations militaires nord-corĂ©ennes en alliant les menaces – il s’est engagĂ© Ă la tribune de l’ONU à « dĂ©truire totalement » la CorĂ©e du Nord en cas d’attaque lancĂ©e par Pyongyang – et les insultes Ă l’endroit de Kim Jong-Un, qualifiĂ© de « petit homme-fusĂ©e ».

– ‘On verra’, dit Trump –

Pour certains experts, cette surenchère dans l’injure et l’outrance pourrait avoir eu l’effet inverse de celui escomptĂ©, en encourageant Pyongyang dans sa fuite en avant.

La CorĂ©e du Nord « peut affronter n’importe quelle menace nuclĂ©aire des Etats-Unis, elle dispose d’une (force de) dissuasion forte qui est capable d’empĂŞcher les Etats-Unis de jouer avec le feu », a lancĂ© M. Kim.

« Le bouton nuclĂ©aire est toujours sur mon bureau. Les Etats-Unis doivent prendre conscience que ce n’est pas du chantage mais la rĂ©alité », a-t-il averti.

Comme on l’interrogeait dans sa rĂ©sidence de Mar-a-Lago, en Floride, sur ce « bouton nuclĂ©aire », M. Trump s’est bornĂ© Ă rĂ©pondre: « on verra, on verra ».

Parallèlement, M. Kim a adoptĂ© un ton conciliant Ă l’Ă©gard de SĂ©oul, laissant entendre pour la première fois que le Nord pourrait envoyer le mois prochain une dĂ©lĂ©gation aux jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en CorĂ©e du Sud.

« J’espère sincèrement que les jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang seront menĂ©s avec succès », a-t-il dit. Le Nord et le Sud doivent « tourner le dos au passĂ©, amĂ©liorer leurs relations et mettre en place des mesures dĂ©cisives pour rĂ©aliser une percĂ©e dans les efforts pour parvenir Ă la rĂ©unification » de la pĂ©ninsule.

La Maison Bleue, la présidence sud-coréenne, a salué la proposition. « Si les jeux sont une réussite, cela contribuera à la paix non seulement sur la péninsule coréenne mais également dans la région et le monde ».

– PercĂ©e –

Certains analystes estiment que Pyongyang cherche par ce biais Ă faire baisser d’un cran les tensions avec Washington.

Le risque de frappe prĂ©ventive amĂ©ricaine est « plus Ă©levĂ© que jamais » et M. Kim veut abandonner « la confrontation au profit de la coexistence pacifique avec les Etats-Unis », a jugĂ© Koh Yu-Hwan, professeur de sciences politiques Ă l’UniversitĂ© Dongguk.

« Quand il dit que le bouton nuclĂ©aire est sur son bureau, il laisse entendre que le Nord n’a pas besoin de mener des essais nuclĂ©aires ou d’ICBM dans un avenir prĂ©visible » mĂŞme s’il veut dĂ©velopper « des capacitĂ©s massives de reprĂ©sailles nuclĂ©aires », a-t-il relevĂ©.

Pour le professeur Yang Moo-Jin, de l’UniversitĂ© des Ă©tudes nord-corĂ©ennes de SĂ©oul, le dirigeant nord-corĂ©en « tend le rameau d’olivier au Sud car les Etats-Unis devraient continuer cette annĂ©e les pressions et les sanctions contre le pays ». « De manière gĂ©nĂ©rale, il met l’accent sur la paix plutĂ´t que sur la confrontation ».

En dĂ©cembre, Ă l’instigation de Washington, le conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a adoptĂ© Ă l’unanimitĂ© – donc avec la voix de la Chine, principal alliĂ© de Pyongyang – un nouveau train de sanctions visant le pĂ©trole et les travailleurs nord-corĂ©ens Ă l’Ă©tranger.

Beaucoup d’experts estiment que Washington doit dialoguer avec Pyongyang. Mais le Nord, qui soutient que son arme nuclĂ©aire n’est pas nĂ©gociable, revendique de traiter d’Ă©gal Ă Ă©gal avec les Etats-Unis, comme deux puissances nuclĂ©aires.

Washington a toujours dit qu’il n’accepterait pas une CorĂ©e du Nord dotĂ©e de l’arme nuclĂ©aire et que Pyongyang devait prendre des mesures concrètes de dĂ©sarmement avant toute discussion, laquelle doit avoir pour but sa dĂ©nuclĂ©arisation.