Kim veut produire en masse ogives et missiles

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a promis lundi de produire en masse têtes nucléaires et missiles balistiques, dans un message du Nouvel An qui témoigne de sa détermination à réaliser ses ambitions militaires envers et contre tout.

Pyongyang a considĂ©rablement intensifiĂ© ses efforts au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e pour dĂ©rouler ses programmes nuclĂ©aire et balistique interdits malgrĂ© de multiples sanctions de l’ONU et la rhĂ©torique de plus en plus belliqueuse Ă©manant de Washington.

Kim Jong-Un, qui a assurĂ© avoir en permanence sur son bureau le bouton de l’arme atomique, a prĂ©sidĂ© en septembre au sixième test nuclĂ©aire nord-corĂ©en, le plus puissant Ă ce jour.

Il a Ă©galement supervisĂ© pendant l’annĂ©e plusieurs essais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), assurant que le Nord Ă©tait capable de frapper le territoire continental amĂ©ricain et Ă©tait devenu un Etat nuclĂ©aire Ă part entière.

« Nous devons produire en masse des tĂŞtes nuclĂ©aires et des missiles et accĂ©lĂ©rer leur dĂ©ploiement », a dĂ©clarĂ© M. Kim dans son adresse annuelle Ă la nation. Il a rĂ©pĂ©tĂ© que le Nord avait atteint son but, accĂ©der au statut d’Etat nuclĂ©aire, et soulignĂ© que ses programmes d’armement Ă©taient de nature dĂ©fensive.

« Nous devons toujours nous tenir prêts à mener des contre-attaques nucléaires immédiates contre les projets ennemis de guerre nucléaire », a-t-il martelé.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a ripostĂ© aux opĂ©rations militaires nord-corĂ©ennes en alliant les menaces – il s’est engagĂ© Ă la tribune de l’ONU à « dĂ©truire totalement » la CorĂ©e du Nord en cas d’attaque lancĂ©e par Pyongyang – et les insultes Ă l’endroit de Kim Jong-Un, qualifiĂ© de « petit homme-fusĂ©e ».

– ‘on verra’, dit Trump –

Pour certains experts, cette surenchère dans l’injure et l’outrance pourrait avoir eu l’effet inverse de celui escomptĂ©, en encourageant Pyongyang dans sa fuite en avant. D’autant que le Nord justifie ses ambitions nuclĂ©aires par la menace amĂ©ricaine.

La CorĂ©e du Nord « peut affronter n’importe quelle menace nuclĂ©aire des Etats-Unis, elle dispose d’une (force de) dissuasion forte qui est capable d’empĂŞcher les Etats-Unis de jouer avec le feu », a lancĂ© M. Kim.

« Le bouton nuclĂ©aire est toujours sur mon bureau. Les Etats-Unis doivent prendre conscience que ce n’est pas du chantage mais la rĂ©alité », a-t-il averti.

Les nouvelles dĂ©clarations du numĂ©ro un nord-corĂ©en surviennent alors qu’un ancien haut responsable militaire amĂ©ricain a prĂ©venu que les Etats-Unis n’avaient « jamais Ă©tĂ© aussi proches » d’une guerre nuclĂ©aire avec le Nord.

La prĂ©sidence Trump « est incroyablement dĂ©stabilisante », a dĂ©clarĂ© l’ex-chef d’Ă©tat-major amĂ©ricain Mike Mullen sur la chaĂ®ne ABC.

« Nous n’avons, Ă mon avis, jamais Ă©tĂ© aussi proches d’une guerre nuclĂ©aire avec la CorĂ©e du Nord et dans la rĂ©gion », a dit celui qui fut le chef d’Ă©tat-major du rĂ©publicain George W. Bush et du dĂ©mocrate Barack Obama. « Je ne vois pas comment on pourrait rĂ©soudre tout ceci par la voie diplomatique ».

Comme on l’interrogeait dans sa rĂ©sidence de Mar-a-Lago, en Floride, sur le « bouton nuclĂ©aire », M. Trump s’est bornĂ© Ă rĂ©pondre: « on verra, on verra ».

– geste envers SĂ©oul –

Pyongyang justifie ses programmes militaires par la nĂ©cessitĂ© de se protĂ©ger de Washington. Il considère les opĂ©rations militaires amĂ©ricaines dans la rĂ©gion, Ă l’instar des manoeuvres conjointes entre Washington et SĂ©oul, comme la rĂ©pĂ©tition d’une invasion de son territoire.

Si le Nord inquiète la communautĂ© internationale en testant des ICBM Ă la portĂ©e toujours plus longue, les analystes prĂ©viennent qu’une intervention militaire amĂ©ricaine pourrait dĂ©gĂ©nĂ©rer en guerre catastrophique, mettant la vie de millions de personnes en jeu.

Les critiques du Nord l’accusent de vouloir rĂ©unifier par la force la pĂ©ninsule divisĂ©e depuis 70 ans.

M. Kim a nĂ©anmoins fait un geste envers SĂ©oul lundi, laissant entendre pour la première fois que le Nord pourrait envoyer le mois prochain une dĂ©lĂ©gation aux jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en CorĂ©e du Sud.

Le risque de frappe prĂ©ventive amĂ©ricaine est « plus Ă©levĂ© que jamais » et M. Kim veut par cette main tendue abandonner « la confrontation au profit de la coexistence pacifique avec les Etats-Unis », a jugĂ© Koh Yu-Hwan, professeur de sciences politiques Ă l’UniversitĂ© Dongguk.

« Quand il dit que le bouton nuclĂ©aire est sur son bureau, il laisse entendre que le Nord n’a pas besoin de mener des essais nuclĂ©aires ou d’ICBM dans un avenir prĂ©visible » mĂŞme s’il veut dĂ©velopper « des capacitĂ©s massives de reprĂ©sailles nuclĂ©aires », a-t-il relevĂ©.

La communautĂ© internationale a multipliĂ© les mesures de rĂ©torsion contre Pyongyang, avec trois trains de sanctions cette annĂ©e, dont le dernier vise le pĂ©trole et les travailleurs nord-corĂ©ens Ă l’Ă©tranger. Mais le Nord n’a montrĂ© aucun signe de vouloir en rabattre.