Kinshasa félicite les forces de sécurité après les marches anti-Kabila

Les autorités congolaises ont salué mercredi la « rigueur » et la « fermeté » des forces de sécurité de la République démocratique du Congo, trois jours après la répression des marches anti-Kabila ayant fait douze morts selon les organisateurs.

Le gouvernement tient à « fĂ©liciter les forces de police et de sĂ©curitĂ© qui, sur l’ensemble du territoire national, ont respectĂ© le mot d’ordre de rigueur, de fermetĂ© et de conformitĂ© au droit international humanitaire dans la gestion » des marches du 31 dĂ©cembre 2017, a dĂ©clarĂ© le porte parole du gouvernement Lambert Mende lors d’une confĂ©rence de presse.

Dimanche, des marches de catholiques exigeant l’application d’un accord de sortie de crise nĂ©e du maintien au pouvoir du prĂ©sident Joseph Kabila – signĂ© fin 2016 entre la majoritĂ© et l’opposition sous l’Ă©gide des Ă©vĂŞques – ont Ă©tĂ© rĂ©primĂ©es dans le sang par les forces de sĂ©curitĂ© du pays.

Le bilan de la rĂ©pression de ces marches est au cĹ“ur d’une polĂ©mique entre la police congolaise qui dit qu' »aucun mort » n’a Ă©tĂ© enregistrĂ© parmi les manifestants et d’autres sources qui font Ă©tat de victimes, une douzaine de morts pour les organisateurs des marches, au moins cinq selon l’ONU.

Mardi, l’influent archevĂŞque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, a qualifiĂ© de « barbarie » la rĂ©pression de cette « marche pacifique et non violente » organisĂ©e Ă l’appel des laĂŻcs catholiques de Kinshasa.

« Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie », avait déclaré le prélat.

« Il est temps que la vérité l’emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règnent la paix, la justice en RD Congo », a-t-il ajouté.

Pour M. Mende, les propos du cardinal Monsengwo Ă©tait « une dĂ©claration politique d’une rare violence ».

« C’est injuste de la part du cardinal de ne pas reconnaitre le professionnalisme des forces de l’ordre », a-t-il dit.

Mercredi, l’Union europĂ©enne (UE) a dĂ©noncĂ© « le recours Ă la violence » et « le blocage de mĂ©dias » par les autoritĂ©s congolaises, regrettant une « grave atteinte » Ă la libertĂ© d’expression face aux actions populaires demandant une alternance Ă la tĂŞte de la RDC.

Le mandat de M. Kabila, au pouvoir depuis 2001, s’est achevĂ© en dĂ©cembre 2016, la Constitution lui interdit de se reprĂ©senter mais l’autorise Ă rester en fonction jusqu’Ă l’Ă©lection de son successeur. La prĂ©sidentielle est prĂ©vue le 23 dĂ©cembre 2018.