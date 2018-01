Kinshasa: les violences des inondations amplifiées par la folle croissance urbaine

Quarante-quatre morts, 5.100 habitations inondĂ©es, 192 maisons Ă©croulĂ©es…: les mortelles consĂ©quences des pluies torrentielles qui ont frappĂ© Kinshasa jeudi ont Ă©tĂ© amplifiĂ©es par la folle croissance de la mĂ©gapole, la troisième plus grande d’Afrique.

Au total, 44 personnes sont mortes dans la capitale de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo touchĂ©e par un orage violent mais pas exceptionnel en cette fin de grande saison des pluies dans la nuit de mercredi Ă jeudi, d’après le bilan dĂ©finitif des autoritĂ©s provinciales livrĂ© vendredi.

Des glissements de terrain ont aussi déplacé « plusieurs milliers de personnes vers des familles d’accueil en attendant la baisse du niveau des eaux », a indiqué le gouvernement central dans un compte-rendu du conseil des ministres.

Les quartiers les plus touchĂ©s sont des communes populaires oĂą l’activitĂ© vibrante des petits commerces cotoie des poches de pauvretĂ©, comme Ngaliema construite sur une colline, Selembao, Bandalungwa surnommĂ© le « petit Paris » pour ses bars et ses restaurants, et oĂą des enfants d’une mĂŞme famille sont morts noyĂ©s après l’effondrement de leur maison.

A Ngaliema, trois personnes, Brunelle, 18 ou 19 ans, sa sĹ“ur Gladys, 22 ou 23 ans et son bĂ©bĂ©, ont Ă©tĂ© victimes de l’effondrement de leur maison construite en briques d’argile couleur sable qui s’effritaient après l’orage, ont indiquĂ© les voisins Ă l’AFP.

La maison, construite au fond d’un ravin parmi la vĂ©gĂ©tation, a Ă©tĂ© dĂ©truite par les eaux qui se sont prĂ©cipitĂ©es du haut d’une colline jonchĂ©e de dĂ©tritus, selon les habitants.

Une entreprise chinoise avait bien tentĂ© de construire des canalisations sur la voirie du haut, mais elles ont cĂ©dĂ© sous la violence des pluies. Deux tuyaux ont Ă©tĂ© projetĂ©s jusqu’au fond du ravin, près de la maison des victimes dont ne subsiste plus rien qu’un canapĂ© en plein air.

« Les secours sont venus mais en retard, vers 4h00 », explique un jeune homme, Magloire, qui affirme avoir découvert les corps.

La maison des deux sĹ“urs, dont les parents Ă©taient absents, ainsi que celle de deux voisins blessĂ©s, n’auraient pas dĂ» se trouver lĂ . « Ce sont des constructions anarchiques. Ça fait très longtemps que les textes de l’État interdisent de s’installer ici. Les gens s’installent quand mĂŞme parce qu’ils manquent de moyens pour aller ailleurs », dĂ©taille le chef de quartier adjoint Ruffin Abedi.

– ‘Urbanisme de la pauvretĂ©’ –

Les inondations Ă Kinshasa sont « liĂ©es Ă la surpopulation, Ă l’occupation de terrains inondables qui ne devaient pas ĂŞtre occupĂ©s », explique Ă l’AFP le colonel Roger-Nestor Lubiku, ex-directeur gĂ©nĂ©ral de l’Institut gĂ©ographique du Congo (IGC).

Le gouverneur de Kinshasa AndrĂ© Kimbuta a d’ailleurs rappelĂ© qu' »en vue de prĂ©venir d’autres cas d’inondations », les autoritĂ©s procĂ©deront « incessament Ă la dĂ©molition de constructions anarchiques ».

Kinshasa connaĂ®t une croissance dĂ©mographique rapide, sans cadastre et difficile Ă quantifier en l’absence de tout recensement.

La capitale compterait 10 millions d’habitants, soit un doublement de population en mĂŞme pas 20 ans. Entre 2000 et 2005, le nombre de Kinois est passĂ© de 6 Ă 7,5 millions, d’après la cartographie satellitaire de la Revue belge de gĂ©ographie.

La même revue savante énonçait en 2009 une conclusion toujours valable en 2018 sur les collines de Ngaliema: « 30% de la croissance urbaine s’est effectuée sur des pentes de plus de 15%, soit présentant un risque important d’érosion ».

Cette croissance est le fait d’un « urbanisme de la pauvreté », affirmait en juillet au journal français Le Monde, Corneille Kanene, ex-directeur de l’agence onusienne Habitat, ajoutant: « les trois quarts de Kinshasa sont constituĂ©s de bidonvilles sans accès Ă l’eau ni Ă l’électricité ».

Cet urbanisme galopant provoque d’immenses sĂ©grĂ©gations sociales. Les habitations fragiles de Ngaliema se trouvent Ă quelques centaines de mètres des villas cossues de Macampagne, et Ă quelques km des tours, des rĂ©sidences, des ambassades et du palais prĂ©sidentiel de la Gombe.

Le prĂ©sident Kabila a dĂ©crĂ©tĂ© deux jours de deuil pour lundi et mardi Ă la mĂ©moire des victimes. Le gouverneur a sollicitĂ© l’aide du chef de l’Etat pour les obsèques des victimes.

En cette pĂ©riode de crise politique, l’opposant Vital Kamerhe -ex-prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale- a dĂ©noncĂ© « l’absence d’une politique d’urbanisation et d’un service de secours ». L’ambassadeur du Canada Nicolas Simard s’est aussi permis ce tweet: « Ce drame rappelle la nĂ©cessitĂ© d’une meilleure planification urbaine, l’entretien des infrastructures, et la gestion des urgences ».