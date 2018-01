Kosovo: un leader serbe de Mitrovica assassiné

Un important homme politique serbe du Kosovo, Oliver Ivanovic, a été tué par balles mardi matin dans la partie serbe de Mitrovica.

Ă‚gĂ© de 64 ans, Oliver Ivanovic a Ă©tĂ© vers 08H15 (07H15 GMT) la cible de tireurs se trouvant dans une voiture, alors qu’il arrivait au siège de son parti situĂ© dans une maison particulière de Mitrovica-nord, selon une source policière.

Patron d’un parti social-dĂ©mocrate local, il Ă©tait considĂ©rĂ© comme un homme politique serbe modĂ©rĂ© dans cette ville qui reste divisĂ©e entre le nord, peuplĂ© de Serbes, et le sud d’Albanais kosovars.

Mitrovica est une ville de 85.000 habitants oĂą l’ambiance entre communautĂ©s serbe (13.000 habitants) et albanaise (72.000) reste tendue, près de deux dĂ©cennies après la guerre de 1998-99. CĂ´tĂ© serbe, la vie politique est empreinte d’une violence endĂ©mique.

« D’après ce qu’on m’a dit, il est mort sur place, la tentative de rĂ©animation Ă l’hĂ´pital de Mitrovica a donc Ă©tĂ© un Ă©chec », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP son avocat Nebojsa Vlajic, selon qui son client a Ă©tĂ© touchĂ© par cinq balles.

– Figure singulière –

« Nous ne savons toujours pas qui pourrait ĂŞtre derrière cette attaque menĂ©e depuis un vĂ©hicule qui roulait », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le procureur public Shyqri Syla.

« Qui que soient ceux qui sont derrière cette attaque (…), albanais, serbes ou quelque criminel que ce soit, il faudra les punir, les traĂ®ner en justice », a demandĂ© Ă Belgrade, Marko Djuric, en charge du Kosovo au sein du gouvernement serbe.

Oliver Ivanovic Ă©tait une figure singulière de la scène politique locale. D’abord condamnĂ© Ă neuf ans de prison pour crimes de guerre lors du conflit de 1998-99 entre forces serbes et indĂ©pendantistes albanais du Kosovo, il avait vu sa peine annulĂ©e par une cour d’appel en fĂ©vrier. LibĂ©rĂ© de prison, il devait ĂŞtre rejugĂ©.

Il Ă©tait aussi un des rares membres de la scène politique serbe kosovare Ă parler l’albanais, et Ă critiquer publiquement la politique menĂ©e par Belgrade au Kosovo. S’il ne reconnaissait pas l’indĂ©pendance du Kosovo, plus que les responsables de Serbie, Oliver Ivanovic semblait plus enclin au dialogue avec les autoritĂ©s de Pristina.

En juin, lors d’une rencontre avec l’AFP dans une petite maison qui servait de quartier gĂ©nĂ©ral Ă Mitrovica, oĂą il se rendait quotidiennement, il ne cachait pas compter de nombreux adversaires rĂ©solus.

Cet homme était entré en politique en juin 1999 dès que la fin de la guerre. Parlant parfaitement anglais et italien, il était un interlocuteur apprécié des Occidentaux.

Oliver Ivanovic Ă©tait diplĂ´mĂ© de mĂ©canique et d’Ă©conomie, ainsi qu’un karatĂ©ka Ă©mĂ©rite. Au moment de son assassinat, il Ă©tait conseiller municipal de Mitrovica-nord. Il Ă©tait originaire de Decani, dans l’ouest du Kosovo, comme l’actuel Premier ministre du Kosovo, l’ancien chef guĂ©rillero Ramush Haradinaj.

– Accusations de crimes de guerre –

Arrêté en janvier 2014, il a toujours nié être coupable de crimes de guerre en incitant en avril 1999 des paramilitaires serbes à tuer quatre civils kosovars albanais, selon le verdict de première instance.

En fĂ©vrier, la cour d’appel de Pristina avait expliquĂ© n’avoir « pu confirmer avec certitude qu’Ivanovic Ă©tait au courant des crimes de guerre, ou qu’il les avait organisĂ©s ou ordonnĂ©s ».

La guerre entre forces serbes et indépendantistes kosovars a fait 13.000 morts, dont 11.000 kosovars albanais et quelque 2.000 Serbes.

Elle s’est achevĂ©e par une campagne de bombardements des Occidentaux. Cette ancienne province albanaise de la Serbie a proclamĂ© en 2008 son indĂ©pendance dont elle s’apprĂŞte Ă fĂŞter le 17 fĂ©vrier le dixième anniversaire.

Avec le soutien de la Russie Ă l’ONU, Belgrade et la minoritĂ© serbe du Kosovo, refusent toujours de la reconnaĂ®tre.

L’Union europĂ©enne tente actuellement de relancer le dialogue de normalisation entre le Kosovo et la Serbie, au point mort depuis des mois.