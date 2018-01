La 1-ère mission d’inspection de la CAF attendue jeudi au Cameroun

La première mission d’inspection de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF), composĂ©e de neuf personnes dont des membres du ComitĂ© exĂ©cutif de l’instance faĂ®tière continentale et des reprĂ©sentants du cabinet Roland Berger, est attendue jeudi Cameroun, pays-hĂ´te de la CAN 2019.Selon le ministère des Sports et de l’Education physique (MINSEP) et le ComitĂ© de normalisation de la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football (FECAFOOT),

les membres de cette mission commenceront dès le lendemain de leur arrivĂ©e la visite des infrastructures, en l’occurrence les stades et autres structures dans les diffĂ©rents sites devant abriter la 32è Ă©dition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’abritera le Cameroun en 2019.

L’occasion sera saisie par  le prĂ©sident du ComitĂ© de normalisation de la FECAFOOT Me DieudonnĂ© Happi de rappeler les missions des diffĂ©rentes commissions conformĂ©ment Ă l’accord-cadre mis Ă leur disposition par la CAF.

«Chaque reprĂ©sentation doit ĂŞtre vivante. Montrons notre maĂ®trise du dossier COCAN (ComitĂ© d’organisation de la CAN) Cameroun 2019. Toutes les commissions sont importantes. Sans exception, les unes doivent s’appuyer sur les autres. L’image du pays est en jeu», a-t-il soulignĂ©.

La mission de la CAF est de s’assurer que le Cameroun s’est appropriĂ© le cahier de charges, au sujet notamment des activitĂ©s infrastructurelles et organisationnelles.

Dans ces conditions, a prĂ©cisĂ© le ministre des Sports et de l’Education physique Pierre IsmaĂ«l Bidoung Mkpatt, «il est important de faire le point des infrastructures qui vont ĂŞtre prĂ©sentĂ©es et prĂ©parer l’argumentaire pour mettre en confiance les inspecteurs de la CAF. Il est surtout question de dĂ©montrer notre volontĂ© d’organiser la compĂ©tition par notre travail de conception».

Le programme de la mission prĂ©voit le 12 et 13 janvier, la visite des installations Ă YaoundĂ© dans le stade en construction Ă OlembĂ© et au stade omnisports Ă Mfandena. Les 14 et 15 janvier, les inspecteurs seront Ă Garoua dans le Nord, Bafoussam Ă l’Ouest les 16 et 17 janvier. Puis, suivra l’Ă©tape de Douala les 18 et 19 janvier, avec l’inspection du site de la construction du stade de Japoma et du stade de la RĂ©unification Ă BĂ©penda.

Et enfin, les 20 et 21 janvier sont consacrés à Buea et Limbé dans le Sud-ouest. Le 22 est jour de repos tandis que le 23 est prévue la réunion de restitution.