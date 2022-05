La 2e édition du Prix de l’entrepreneuriat pour les startups africaines est ouverte

L’initiative vise à renforcer et à soutenir les zones sujettes à de forts mouvements migratoires telles que le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le Migration Entrepreneurship Prize, un programme conçu pour les startups à vocation sociale avec pour mission d’améliorer l’inclusion des migrants au Moyen-Orient et en Afrique, a ouvert les candidatures pour sa deuxième cohorte. Il s’agit pour les startups de s’attaquer aux causes profondes de migration irrégulière et renforcer les droits socio-économiques des migrants.

L’initiative vise à renforcer et à soutenir les zones sujettes à de forts mouvements migratoires telles que le Moyen-Orient et l’Afrique. Ce programme entre dans le cadre d’un partenariat entre Seedstars et la Division de la paix et des droits de l’homme du Département fédéral suisse des affaires étrangères (DFAE).

Dans la première cohorte 20 startups ont été sélectionnées pour des solutions allant des services financiers, de l’éducation, de la santé, etc. Le Prix de l’entrepreneuriat pour la migration recherche à nouveau des entreprises à vocation sociale ayant pour mission de renforcer l’inclusion économique des migrants. Le programme se concentrera sur la recherche d’entrepreneurs d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Les startups s’attaquant aux avantages positifs de la migration et réduisant la vulnérabilité des migrants, les entreprises à vocation sociale allégeant la pression des populations le long des routes migratoires et les entrepreneurs proposant des produits et services ciblant directement les migrants sont invités à postuler.