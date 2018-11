La BAD a investi plus de 2 milliards de dollars au Mozambique

La Banque africaine de développement (BAD) a déclaré avoir financé plus de 100 projets d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars américains au Mozambique au cours des 40 dernières années et prévoit d’investir davantage dans le pays, principalement dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures.Dans un résumé de ses activités au Mozambique, la BAD déclare avoir financé, entre autres projets, la construction de plus de 800 kilomètres de routes au Mozambique au cours des 10 dernières années, fourni de l’eau potable à près de deux millions de personnes et aidé plus de 8 000 familles paysannes à améliorer leurs revenus.

Elle a également contribué à la création d’environ 1 500 emplois grâce au projet ferroviaire de Nacala (nord).

Selon cette institution financière, jusqu’en décembre 2017, son portefeuille total au Mozambique se composait de 20 opérations de prêts d’une valeur de 623 millions de dollars américains.