La BAD accorde mobilise 100 millions d’euros à la BCP pour soutenir les secteurs vitaux dans des pays de l’Afrique de l’Ouest

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, mercredi dernier, une ligne de crédit de 100 millions d’euros au profit de la Banque centrale populaire du Maroc (BCP).Selon un communiqué de la BAD, cette facilité va permettre à la BCP de renforcer ses activités de financement des entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures en Afrique de l’Ouest, principalement en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal.

La ligne de crédit contribuera à améliorer la compétitivité économique des pays concernés, à générer des recettes publiques et d’exportation et à créer des opportunités d’emploi, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme l’agriculture. Elle favorise, en outre, l’intégration régionale et le développement des échanges commerciaux.

L’opération est en adéquation avec les politiques et stratégies clés de la Banque. Elle répond à deux de ses cinq grandes priorités, Nourrir l’Afrique et Industrialiser l’Afrique.

« Notre partenariat avec la Banque centrale populaire va permettre d’appuyer la dynamique de coopération Sud-Sud portée par le Maroc », a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique du Nord. « Ce mécanisme va servir de levier pour renforcer les capacités de production et doper la croissance en Afrique de l’Ouest, à travers le financement du développement du secteur privé » a indiqué, pour sa part, la responsable-pays de la Banque au Maroc, Leïla Mokaddem.

Le partenariat entre le Maroc et le Groupe de la Banque africaine de développement compte plus de 160 projets et programmes, totalisant plus de 10 milliards de dollars d’engagements financiers.

Ces financements couvrent différents secteurs, notamment l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture ainsi que le développement social.