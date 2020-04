La Bad octroie 205 milliards FCFA au Cameroun pour des infrastructures

L’État du Cameroun et la Banque africaine de développement (BAD) ont procédé à la signature d’accords de prêt, d’un montant totale de 205 milliards FCFA, destinés à la réalisation de 4 projets locaux et sous-régionaux, annonce le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.Le plus gros de ces ressources, soit 147,5 milliards FCFA, est ainsi destiné au projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun avec le Tchad voisin et le second, en termes d’importance (55,10 milliards FCFA), concerne le développement des chaînes de valeur de l’élevage et de la pisciculture.

Quant au dernier projet, auquel seront affectés 4,92 milliards FCFA, il concerne le programme intégré d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger.

En fin octobre 2019, le Cameroun était présenté comme le premier bénéficiaire des financements de la BAD en Afrique centrale avec un portefeuille de 1340 milliards FCFA, pour 30 projets financés.