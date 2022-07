La Banque africaine de développement désignée organisation la plus transparente au monde

Avec le score maximal de 98,5, le portefeuille souverain de la Banque se classe aujourd’hui au premier rang des 50 institutions mondiales de développement recensées dans l’Indice 2022 de transparence de l’aide que Publish What You Fund.

La BAD se hisse au premier rang de l’Indice de transparence de l’aide. En effet, Publish What You Fund (« Publiez ce que vous financez »), l’organisation mondiale pour la transparence de l’aide et du développement, a désigné la Banque africaine de développement comme l’organisation la plus transparente au monde.

La Banque africaine de développement a obtenu le score le plus élevé jamais attribué en dix ans d’existence de l’Indice de transparence de l’aide. Elle s’est ainsi hissée à la première place, après avoir été classée quatrième, en 2020.

Selon Akinwumi Adesina, ce classement « témoigne des efforts inlassables des plus de 2 000 employés de notre organisation qui travaillent sans relâche pour accélérer les progrès de l’Afrique ».

L’indice est la seule mesure indépendante de la transparence de l’aide appliquée aux grandes agences internationales de développement. Depuis 2014, la Banque a toujours été classée dans la catégorie « très bon », démontrant son engagement en faveur d’une transparence accrue, forte des progrès extraordinaires qu’elle a accomplis ces dix dernières années pour fournir des informations de qualité et faire preuve de transparence.

« Nous félicitons la Banque africaine de développement dont le portefeuille souverain a obtenu la première place dans l’Indice 2022 de transparence de l’aide. Depuis plusieurs années déjà, la Banque africaine de développement s’emploie à comprendre les exigences de l’indice, elle a ensuite réorganisé son approche de divulgation, en publiant des données plus complètes et de meilleure qualité », a félicité Gary Foster Directeur général de Publish What You Fund