La Banque Atlantique s’engage à soutenir le Centre national hospitalier de Cotonou

La Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc s’est engagĂ©e Ă soutenir le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga pour une meilleure prise en charge des populations Ă travers une signature de convention avec l’Ă©tablissement hospitalier.Selon un communiquĂ© transmis Ă APA, jeudi, la convention a Ă©tĂ© signĂ©e par Mme Khady Hanne Boye, Directeur GĂ©nĂ©ral de la Banque Atlantique, et M. Alexandre Sossou , Directeur GĂ©nĂ©ral du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga, sur le site de l’hĂŽpital.

Les dispositions de cette convention encadrent les conditions de remise d’un don important de lot de matĂ©riel mĂ©dical au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Ce lot de matĂ©riel est constituĂ©s notamment d’Ă©lectrocardiographes, d’enregistreurs ECG et tensionnel ainsi que de divers consommables.

A travers ce don d’Ă©quipement de derniĂšre gĂ©nĂ©ration, la Banque Atlantique souhaite renforcer et moderniser les capacitĂ©s de l’unitĂ© des urgences du service de cardiologie, lui permettant d’ouvrir l’accĂšs aux soins Ă un plus grand nombre de patients et amĂ©liorer la prise en charge des malades.